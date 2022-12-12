Артем Пивоваров во время концерта помог военному сделать предложение любимой

Трогательное событие произошло во время выступления исполнителя в Черкассах.

Украинский певец Артем Пивоваров прямо во время своего концерта в Черкассах помог военному сделать предложение любимой.

После того, как артист исполнил очередную песню, на сцену поднялся мужчина в военной форме, в руках он держал букет розовых роз. Военный взял микрофон и трогательно обратился к любимой.

"Я хотел бы обратиться к одной особой девушке. Она сидит на 12 месте, 14 ряд. И попросил бы выйти ее сюда, к сцене", — сказал мужчина.

Когда девушка поднялась, военный встал на одно колено и сделал предложение любимой. Она ответила заветное – "да".

Все это время команда артиста играла на инструментах, а сам Артем поздравил влюбленных с началом новой страницы их супружеской жизни.

Отметим, что недавно Иво Бобул помог офицеру Нацгвардии сделать предложение любимой. Трогательное событие произошло в октябре на концерте певца в Черновцах.

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