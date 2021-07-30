Австралийская сеть McDonald’s разыграет лимитированные геймпады для PS5 в честь своего юбилея

Сеть McDonald’s в Австралии разыграет 50 геймпадов для PS5 во время стримов на Twitch в честь своего юбилея.
В честь 50-летия бренда на материке, австралийская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s разыграет 50 геймпадов DualSense для консолей PlayStation 5 с уникальным дизайном. На геймпадах изображены популярные продукты и логотип McDonald’s.
Победителей, которые получат лимитированные устройства, определят во время семи трансляций на Twitch. Их проведут популярные австралийские стримеры. На этих трансляциях они будут играть в Overwatch, FIFA 21, World of Warcraft, Night in the Woods, Mario Kart и Minecraft.
Принять участие в розыгрыше смогут лишь австралийцы.