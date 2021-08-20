Без шансов: команда Team Spirit не выйдет в плей-офф ESL Pro League Season 14 по CS:GO

Без шансов: команда Team Spirit не выйдет в плей-офф ESL Pro League Season 14 по CS:GO

Соперники не оставили составу Team Spirit шансов на выход в плей-офф ESL Pro League Season 14 по CS:GO.

Команда Team Spirit, за которую играет украинский киберспортсмен Виктор "Somedieyoung" Оруджев, потеряла шанс на выход в плей-офф ESL Pro League Season 14 по CS:GO. В рейтинговой таблице группы A ей досталось предпоследнее место.

Team Spirit одержала лишь одну победу в четырех прошедших матчах, обыграв Bad News Bears со счетом 2:0. У большинства других участников группы результаты гораздо выше. Вне зависимости от результатов своего последнего матча на групповой стадии, Team Spirit не пройдет на следующий этап.

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На счету Heroic четыре победы, она уже получила место в четвертьфинале плей-офф. Слот на следующей стадии также заработал коллектив Team Vitality, выигравший три из четырех прошедших матчей.

У Astralis и ENCE две победы против двух поражений. Один из составов получит место в плей-офф по итогам сегодняшних игр. Аналитики верят в победу ENCE над Bad News Bears в последнем матче. Шансы Astralis против Heroic оценивают не слишком высоко.

ESL Pro League Season 14 проходит с 16 августа по 12 сентября. Призовой фонд турнира – $750 тыс.

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