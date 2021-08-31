BIG вошла в топ-10 рейтинга CS:GO-команд от HLTV.org, а Team Spirit поднялась на 12 место

BIG вошла в топ-10 рейтинга CS:GO-команд от HLTV.org, а Team Spirit поднялась на 12 место

Обновленный рейтинг CS:GO-команд от HLTV.org.

В обновленном рейтинге мировых CS:GO-коллективов от портала HLTV.org немецкая команда BIG добрала позицию и пробилась в топ-10. Других изменений в первой десятке не наблюдается.

Состав Team Spirit, за который играет украинец Виктор"sdy" Оруджев, также поднялся на один пункт и занял 12 место в рейтинге. За ним следует российский forZe, который поднялся на три строчки и занял 13 место. Также в топ-20 продвинулся Complexity Gaming, который добрал позицию и оказался на 17 месте.

В первой двадцатке свои показатели на этой неделе ухудшили команды OG, mousesports, Team Liquid и Entropiq.

Ключевое влияние на рейтинг сейчас оказывает турнир ESL Pro League Season 14, который проходит с 16 августа по 12 сентября.

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