Близится последняя сезонная квалификация ESportsBattle FL 2020-2021

Регистрация на летнюю квалификацию ESportsBattle FL 2020-2021 продлена до 16 июня.

Прием заявок на участие в летней квалификации украинской киберфутбольной лиги ESportsBattle FL 2020-2021 продлили до 16 июня. Регистрация доступна для игроков из Украины, в дивизионе PRO – с 16 лет, в AMATEUR – с 14 лет. Участие бесплатно.

Отборочные состязания в обоих дивизионах состоятся в онлайн-формате 19-20 июня. Офлайн-финал для PRO-игроков состоится 17-18 июля. Участники дивизиона AMATEUR проведут финальный тур в онлайне 17 июля. В финал пройдет по восемь лучших киберфутболистов от каждого дивизиона.

Летняя квалификация ESportsBattle FL 2020-2021 станет последней из четырех сезонных. По их итогам состоится гранд-финал, куда пройдут игроки, набравшие наибольшее количество баллов. Сейчас топ-8 рейтинговой таблицы PRO Division выглядит так.

Общий призовой фонд лиги составляет 300 тыс. грн. На сезонных квалификациях разыгрывают фонды в 40 тыс. грн. Фонд гранд-финала – 140 тыс. грн. Победитель гранд-финала в дивизионе PRO получит место в национальной сборной Украины по киберфутболу.

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