Бразильский киберспортивный комментатор стал официальным стримером НБА на Twitch

Бразильский CS:GO-стример Алешандре "gAuLeS" Борба заключил партнерство с НБА.

Бразильский стример и комментатор по дисциплине CS:GO Алешандре "gAuLeS" Борба заключил партнерство с НБА. Его Twitch-канал Gaules первым получил официальные права на трансляцию игр американской баскетбольной лиги. Алешандре уже прокомментировал матч между "Нью-Йорк Никс" и "Атланта Хокс".

Не смотря на то, что еще в 2019 году Twitch стал официальным партнером НБА в рамках трансляции молодежных игр, официальные матчи лиги ранее не стримили на площадке ни на одном из языков.

В 2021-2022 годах на канале Gaules будет показано больше 100 матчей НБА. Алешандре планирует приглашать на трансляции звездных гостей, но обещает сохранить характерную для себя "расслабленную" атмосферу стримов.

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Около 10 лет gAuLeS был профессиональным игроком в Counter Strike, а после три года проработал тренером коллектива MIBR. Последние годы также занимается киберспортивным предпринимательством. Основатель Brazil Gaming League, Agência X5 и Mega Arena X5.

Прежде всего, известен тем, что стримит турниры по CS:GO на португальском языке. На его Twitch-канале 2,7 млн фолловеров. Регулярно входит в топы киберспортивных стримеров по количеству часов просмотра.

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