Чемпионат мира по League of Legends состоится в Европе

В 2021 году мировой чемпионат по League of Legends проведут в одной из европейских стран.

Вышло видеообращение главы киберспортивного отдела компании Riot Games Джона Нидама. Он сообщил о переносе 2021 World Championship по League of Legends из Китая в Европу по причине новых осложнений, связанных с пандемией коронавируса.

"Рассмотрев все возможные варианты, мы решили провести этот Чемпионат в Европе. Только так у большинства команд и игроков будет возможность участвовать. Пока мы не готовы объявить, в какой именно стране пройдет Чемпионат мира. Для нас решающим фактором станет доступность – чтобы смогли приехать как можно больше команд и игроков", – отметил Джон Нидам.

На данный момент неизвестно не только место проведения Чемпионата, но и время. Подробности обещают объявить в ближайшие недели. Участники 2021 World Championship от европейского региона уже известны. Ими станут команды MAD Lions, Rogue и Fnatic.

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