Чемпионат The International 10 по Dota 2 состоится в октябре в Румынии

Чемпионат The International 10 по Dota 2 состоится в октябре в Румынии

The International 10 по Dota 2 пройдет 7–17 октября в Бухаресте.

Корпорация Valve объявила место и новые даты проведения чемпионата The International 10 по Dota 2. Главное событие дисциплины назначено на 7–17 октября, локацией был выбран Национальный стадион в столице Румынии Бухаресте.

Групповой этап состоится 7–10 октября. Матчи плей-офф начнутся 12 октября, а гранд-финал назначен на 17 октября.

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В анонсе на официальном сайте Dota 2 также сказано, что скоро появится информация касательно билетов. Предположительно, чемпионат пройдет со зрителями.

Общий призовой фонд The International 10 составит свыше $40 млн. Участие в чемпионате примут 18 команд из шести регионов. От Восточной Европы прошли команды Virtus.pro и Team Spirit.

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