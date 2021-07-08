Чемпионат The International 10 по Dota 2 состоится в октябре в Румынии

The International 10 по Dota 2 пройдет 7–17 октября в Бухаресте.
Корпорация Valve объявила место и новые даты проведения чемпионата The International 10 по Dota 2. Главное событие дисциплины назначено на 7–17 октября, локацией был выбран Национальный стадион в столице Румынии Бухаресте.
Групповой этап состоится 7–10 октября. Матчи плей-офф начнутся 12 октября, а гранд-финал назначен на 17 октября.
В анонсе на официальном сайте Dota 2 также сказано, что скоро появится информация касательно билетов. Предположительно, чемпионат пройдет со зрителями.
Общий призовой фонд The International 10 составит свыше $40 млн. Участие в чемпионате примут 18 команд из шести регионов. От Восточной Европы прошли команды Virtus.pro и Team Spirit.