Чемпионом украинской киберфутбольной лиги ESportsBattle FL 2020-2021 в PRO Division стал Андрей "STEPOVER" Шакалов

Чемпионом украинской киберфутбольной лиги ESportsBattle FL 2020-2021 в PRO Division стал Андрей "STEPOVER" Шакалов

Итоги украинской киберфутбольной лиги ESportsBattle FL 2020-2021.

14-15 августа состоялся гранд-финал масштабной украинской киберфутбольной лиги ESportsBattle FL 2020-2021. Победителем ее профессионального дивизиона стал Андрей "STEPOVER" Шакалов. Чемпион получил 45 тыс. гривен и место в национальной сборной по киберфутболу.

Второе место занял Даниил "xSHILITO" Шелаев, его награда составила 25 тыс. грн. За третье место Евгений "Yozhyk5" Мостовик получил 15 тыс. грн.

Победители лиги в AMATEUR Division и их награды:

1 место – Cтанислав "ffofficial" Горват – 30 тыс. грн.

2 место – Дмитрий "Kray_me" Крайник – 15 тыс. грн.

3 место – Александр "alex_slipchuk" Слипчук –10 тыс. грн.

ESportsBattle FL 2020-2021 проходила с октября 2020-го по август 2021 года. Лига включала четыре сезонных квалификации и гранд-финал. Ее общий призовой фонд составил 300 тысяч гривен.

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