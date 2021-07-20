Что такое Twitch, как им пользоваться, и для чего нужен сервис

Что такое Twitch, как им пользоваться, и для чего нужен сервис

Twitch: история площадки и ее функционал.

Twitch.tv – сервис для видеотрансляций в реальном времени. В основном, на нем стримят прохождение видеоигр, киберспортивные события и прочий контент, связанный с тематикой игр. Однако есть на Twitch и такие категории, как "Общение", "Спорт", "Музыка", "Еда и напитки", "Путешествия и прогулки", "Искусство" и др.

Предлагаем подробнее изучить специфику этой стриминговой площадки, разобрав, что такое Twitch, как им пользоваться, и для чего нужен сервис.

История Twitch

В 2007 году четыре товарища (Джастин Кан, Майкл Сейбел, Кайл Вогт и Эммет Шир) создали сайт Justin.tv. На нем Джастин Кан девять месяцев 24\7 стримил свою жизнь. Он ходил с камерой на голове и демонстрировал всем желающим свою повседневность, на время сна переводил камеру на себя, а, справляя естественные потребности, направлял объектив вверх.

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Этот поступок вдохновил многих людей начать стримить и Justin.tv стал набирать популярность. В 2011 году, чтобы снизить нагрузку на его сервера, был создан Twitch. Совсем скоро стало ясно, что он стал гораздо популярнее своего прототипа.

Важным шагом к успеху стало то, что Twitch получил права на официальную трансляцию мирового киберспортивного чемпионата World Cyber Games 2012. Это помогло сервису привлечь рекламодателей и $15 млн инвестиций на развитие.

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В 2014 году аудитория Twitch в 15 раз превышала аудиторию Justin.tv, и его переименовали в Twitch Interactive. Тогда ходили слухи, что площадку планирует выкупить корпорация Google, которая готова заплатить за него $1 млрд. Однако выкупила Twitch Amazon, сумма сделки составила $970 млн.

В 2021 году Джастин Кан выложил у себя в TikTok видеоролик, в котором ответил на вопрос, жалеет ли он о продаже компании. По его мнению, это был верный шаг, способствовавший развитию Twitch.

Функционал площадки

Смотреть трансляции в браузере можно и без собственного аккаунта на Twitch, но большинство других возможностей открывается лишь после создания профиля.

Как зарегистрироваться на Twitch

Зарегистрироваться на Twitch довольно просто. Нужно лишь ввести свою электронную почту, имя пользователя, пароль и дату рождения. После на почту придет письмо со ссылкой, по которой нужно будет перейти, чтобы подтвердить адрес.

Настройки

Создав аккаунт, пользователь получает и свой канал. В настройках можно добавить изображение и баннер профиля, а также информацию о себе, которая будет отображаться в описании канала.

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Во вкладке "Подключения" можно связать Twitch-аккаунт со своими учетными записями YouTube, Twitter, Amazon, Steam, Blizzard Battle.net, Riot Games и Ubisoft. Стоит обратить особое внимание на подключение к последним. Разработчики часто устраивают акции, в ходе которых, при просмотре трансляций на Twitch, можно получить внутриигровые предметы. К примеру, во время трансляций крупных турниров или на стримах популярных контент-мейкеров.

Вкладка "Канал и видеоматериалы" дает доступ к панели управления автора. Здесь можно настраивать свои трансляции, смотреть статистику, модерировать канал и многое другое.

В "Уведомлениях" можно настроить оповещения о начале трансляций стримеров, которых вы отслеживаете.

Функционал во вкладке "Безопасность и конфиденциальность" позволит вам защитить свою учетную запись.

В Prime Gaming можно оформить платную подписку от Amazon, которая открывает дополнительные возможности.

Подписки и донаты

Стримеры на Twitch, в основном, зарабатывают на платных подписках и донатах (денежных пожертвованиях). Отслеживать трансляции на интересных вам каналах можно бесплатно. Для этого нужно стать фолловером, нажав "сердечко" под окном трансляции. Платная подписка – это поддержка стримера, которая также открывает дополнительные возможности для зрителей.

Существует три уровня подписки. Первый стоит $4,99 за один месяц, второй – $9,99, а третий – $24,99.

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Донаты зрители перечисляют стримерам, для этого не обязательно быть подписчиком или фолловером. Ссылки на сервисы для пожертвований, обычно, можно найти под стримами. К донату можно добавить сообщение, вопрос или даже трек, если стример готов его включить на трансляции за определенную сумму.

Также можно делать пожертвования с помощью виртуальной валюты Bits.

Партнерство и компаньонство

Чтобы подключить платные подписки, получать Bits, значок подтверждения канала и другие преимущества, стример должен стать партнером Twitch. Для этого, прежде всего, необходимо выполнить ряд обязательных условий. Нужно иметь от 50 фолловеров, за 30 последних дней до подачи заявки требуется провести от 500 минут трансляции за как минимум семь отдельных дней, которые посмотрит не меньше трех уникальных зрителей.

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Соблюдение всех перечисленных условий еще не гарантирует получение статуса партнера. Однако на Twitch также появилась программа компаньонов (аффилиатов), которая может служить промежуточной ступенью на пути к партнерству. Для вступления в нее нужно выполнить те же условия.

Компаньоны получают ряд возможностей для заработка (подписки, Bits и др.), но им открываются не все возможности партнеров.

Устройства

Запускать стримы на Twitch удобно с ПК и мобильных устройств. Есть браузерная версия сервиса и приложение. Также смотреть трансляции на Twitch можно со смарт-телевизора.

Возможность выхода в эфир с консолей появилась относительно недавно, стримить можно с приставок Xbox или PlayStation последнего и предпоследнего поколений. Также имеется возможность стримить с Nintendo Switch через карту захвата.

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