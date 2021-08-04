COO клуба Natus Vincere рассказал о перспективах подразделения по Dota 2

Алексей "xaoc" Кучеров поделился планами касательно развития подразделения по Dota 2.

Операционный директор киберспортивной организации Natus Vincere Алексей "xaoc" Кучеров поделился планами касательно состава по Dota 2 в интервью для ресурса Sports.ru. Он также сравнил экосистему дисциплины с той, которая выстроена в CS:GO и очертил перспективы создания молодежного состава по Dota 2.

В интервью особое внимание было уделено последнему составу по Dota 2, который был переведен в инактив в конце июля.

"Если мы говорим о том, в чем именно была допущена ошибка, то я бы очень постарался сохранить тот состав, который у нас был перед заменами в апреле", – заявил Алексей.

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Дальше же он отметил, что сохранение той команды было маловероятным, так как иного пути решения назревших проблем он не может представить и сейчас:

"Но с другой стороны, я не могу конкретно сказать, даже глядя на всю эту историю постфактум, что именно и как нужно было сделать, чтобы исправить те проблемы команды в тот момент времени".

COO NAVI подчеркнул важность создания комфортной атмосферы для игроков:

"Потому что игроки – это команда, это живой организм, для них очень важна атмосфера, она является важным аспектом результатов на турнирах. Этого нельзя не учитывать, поэтому игрокам должно быть комфортно внутри коллектива, у них должна быть рабочая обстановка".

Он также обратил внимание на то, что они были уверены в правильность принятых решений, а клуб верил в них:

"Игроки не будут сами себе по ногам стрелять и брать кого-то, если они не верят в результат игры с ним".

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Отдельно COO уделил внимание вопросу создания молодежного направления по дисциплине. Он отметил успехи коллектива Team Spirit, но отметил, что организация шла на риск, доверив судьбу своего участия в чемпионате молодым игрокам.

"Мы рассматриваем молодежное направление тоже, и у нас уже есть предварительные договоренности с другим молодым составом", – заявил Алексей.

Касательно будущего основной команды по Dota 2 он отметил:

"Хотим построить работу по примеру нашего состава в CS:GO. Там B1ad3 ответственен за все направление. Конечно же, он не единолично принимает решения, но гораздо больше вес его видения, и мы на него опираемся".

COO NAVI подчеркнул, что будущему руководителю направления предоставят "полный карт-бланш".

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Продолжая сравнивать Dota 2 и CS:GO, он обратил внимание на следующую особенность:

"Потому что в CS гораздо более здоровая экосистема турниров, мотивации, подхода как игроков, так и клубов к дисциплине. И это все приводит к точке, в которой есть смысл инвестировать во второй и третий состав и работать стратегически на такую длинную перспективу. В Доте этой перспективы особо нет".

Именно из-за отсутствия экосистемы, которая работает на перспективу, по мнению Алексея, и невозможно активно развивать молодежное направление в Dota 2, как клуб делает это в CS:GO.

"Поэтому в Доте строить планы на 4-5 лет – это утопия. А если этого не делать, то тогда зачем тебе вся эта академия? Год-два инвестиций, чтобы потом что? Чтобы потом игрок сказал, что не хочет с кем-то играть, когда ты хочешь его внедрить в основу? Или что с ним не хотят играть? Это все экономически сложно обосновать и сделать рабочим", – отметил он.

Помимо освещенных выше тем, в интервью также обсудили возможный отказ клуба от подразделения по Dota 2, ребрендинг Natus Vincere, состав по Valorant и др.

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