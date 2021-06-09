Декорации, AR и еще много сюрпризов ожидает зрителей WePlay AniMajor: генеральный продюсер и CVO WePlay Esports Максим Белоногов

Комментарий от представителя WePlay Esports и фото игроков с групповой стадии WePlay AniMajor.

9 июля в 12:00 по Киеву стартует плей-офф WePlay AniMajor 2021 по Dota 2. Шесть лучших команд предыдущих этапов и еще шесть, заработавших слоты на региональных квалификациях, сразятся за призовой фонд в $500 тыс. и 2,7 тыс. баллов DPC.

Матчи плей-офф пройдут в LAN-формате на WePlay Esports Arena Kyiv.

Организатор события поделился фото команд с групповой стадии, а его представитель дал комментарий для TSN.ua.

Чего ожидать от плей-офф WePlay AniMajor 2021

Эксклюзивно для TSN.ua генеральный продюсер и chief visionary officer киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports Максим Белоногов дал комментарий касательно предстоящего этапа:

"7 июня завершилась стадия Group Stage на WePlay AniMajor, и впереди самое интересное – Play-off. Начиная с сегодняшнего дня команды будут сражаться на сцене WePlay Esports Arena Kyiv, и дух WePlay AniMajor только усилится.

Атмосфера на локации будет по нраву фанатам и даже тем, кто далек от киберспорта. Декорации, AR и еще много сюрпризов ожидают зрителей WePlay AniMajor".

Организатор ведет прямую трансляцию на английском языке, а также, при поддержке UESF, – на украинском. Русскоязычную проводит студия Maincast.

Фото участников групповой стадии турнира

На фотографиях, предоставленных медиахолдингом WePlay Esports, запечатлены участники коллективов Vici Gaming, Evil Geniuses, Team Liquid и Team Spirit во время игр групповой стадии.

Игроки Team Liquid уже покинули турнир, но сражались за место до конца.

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

"Злые гении" прошли в нижнюю сетку, их первая игра в плей-офф стартует 10 июня в 21:00.

Фото: WePlay Holding

Коллектив Vici Gaming начнет свой первый матч в нижней сетке 10 июня в 18:00.

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Первая игра Team Spirit в рамках нижней сетки плей-офф стартует 10 июня в 15:00. Это единственная команда с украинскими игроками, прошедшая на данный этап турнира.

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Победитель WePlay AniMajor 2021 станет известен по итогам гранд-финала, который назначен на 20:00 13 июня.

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