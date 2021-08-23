Dota 2 Champions League 2021 Season 3: результаты первой половины группового этапа

Завершилась первая половина группового этапа Dota 2 Champions League 2021 Season 3.

Первая половина матчей групповой стадии турнира Dota 2 Champions League 2021 Season 3 завершилась 20 августа. Первенство в рейтинговой таблице на данный момент удерживают коллективы Team Empire и V-Gaming, у которых по три победы при отсутствии поражений.

За ними следуют Spider Pigzs и Fantastic Five, у которых три победы и два поражения. У Nemiga Gaming и HellRaisers одна победа и два поражения. PuckChamp получил одну победу и три поражения. У B8 Esports одно поражение. У qwerty три поражения без побед. Команда Team Unique еще не участвовала в матчах.

Вторая половина матчей групповой стадии стартует 30 августа и продлится до 7 сентября включительно. В первый день сыграют составы HellRaisers и qwerty (15:00 по Киеву), B8 Esports и Spider Pigzs (18:00), а также Team Unique и Fantastic Five (21:00).

Dota 2 Champions League 2021 Season 3 проходит с 14 августа по 12 сентября. Его призовой фонд составляет $50 тыс.

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