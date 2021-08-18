Два турнира были приостановлены из-за проблем после выхода обновления 7.30 в Dota 2

Два турнира были приостановлены из-за проблем после выхода обновления 7.30 в Dota 2

Проблемы с режимом Captains Mode после выхода патча 7.30 привели к перенесению матчей на двух турнирах по Dota 2.

В ночь на 18 августа в игре Dota 2 вышло крупное обновление 7.30. Помимо прочего, оно изменило порядок выбора во второй стадии драфта в режиме Captains Mode. Из-за проблем, возникших в данном режиме после патча, организаторы турниров i-League 2021 Season 2 и Dota 2 Champions League 2021 Season 3 были вынуждены изменить их расписания.

i-League 2021 Season 2 – событие для китайского региона, которое должно было стартовать 18 августа. Его организаторы сообщили, что из-за бага все сегодняшние матчи будут перенесены.

Также о перенесении на неопределенный срок всех встреч, запланированных на 18 августа, сообщили организаторы Dota 2 Champions League 2021 Season 3. На сегодня были назначены противостояния между командами HellRaisers и Team Empire, PuckChamp и qwerty44, а также Nemiga Gaming и V-Gaming.

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