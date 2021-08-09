Entropiq лидирует по набранным позициям в рейтинге CS:GO-команд от HLTV.org

Entropiq лидирует по набранным позициям в рейтинге CS:GO-команд от HLTV.org

Entropiq продвинулась на наибольшее число позиций в рейтинге команд по CS:GO от HLTV.org.

Портал HLTV.org представил пять команд, которые за первую половину 2021 года максимально продвинулись в его рейтинге лучших мировых коллективов по CS:GO. Первое место заняла Entropiq, которая поднялась на 36 позиций, а второе – Gambit Esports, добравшая 13 мест.

twitter.com/hltvorg

Еще один российский коллектив – forZe – занял третье место, продвинувшийся на девять позиций. На четвертом оказался Ninjas in Pyjamas с показателем в плюс восемь мест. FaZe замкнул первую пятерку, поднявшись в рейтинге HLTV.org на семь строк.

Еще три команды не вошли в пятерку лучших, но также удостоились упоминания. Team Spirit, которая сейчас находится на 12 позиции в рейтинге HLTV.org, добрала за полгода семь мест. Virtus.pro, занимающая пятое место, поднялась на шесть позиций. G2 Esports, замыкающая топ-3 рейтинга HLTV.org, продвинулась на пять строк.

Учитывались результаты составов, которые на данный момент находятся в первой двадцатке рейтинга HLTV.org, за период с 4 января по 2 августа 2021 года.

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