ESL One Fall 2021 по Dota 2: итоги открытых квалификаций и первые пары на закрытых отборочных

ESL One Fall 2021 по Dota 2: итоги открытых квалификаций и первые пары на закрытых отборочных

Стартует закрытая квалификация на ESL One Fall 2021 по Dota 2.

9–11 августа состоится закрытая квалификация на турнир ESL One Fall 2021 по Dota 2. По ее итогам две лучшие команды пройдут на основной этап события. Он состоится 21–29 августа. Призовой фонд размером в $400 тыс. разыграют 12 участников, из которых 10 получат прямые инвайты.

В ESL One Fall 2021: Closed Qualifier примут участие восемь составов. Прямые приглашения достались Team Unique, Spider Pigzs, Team Empire и PuckChamp.

По итогам первой открытой квалификации, которая прошла 7 августа, слоты получили it's coming rome и V-Gaming. Вторая открытая квалификация, состоявшаяся 8 августа, гарантировала места в закрытых отборочных командам Nemiga Gaming и Creepwave.

За проход на ESL One Fall 2021: Closed Qualifier, в том числе, боролись B8 Esports, HellRaisers x ESCKG, Fantastic Five и Khan.

Первые матчи в рамках ESL One Fall 2021: Closed Qualifier начнутся 9 августа в 18:00. В это время стартуют противостояния между Spider Pigzs и Creepwave, Team Unique и Nemiga Gaming, PuckChamp и V-Gaming, а также Team Unique и it's coming rome.

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