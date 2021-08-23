ESL One Fall 2021 по Dota 2: результаты первых дней группового этапа турнира

Лидеры и аутсайдеры группового этапа ESL One Fall 2021 по Dota 2.

С 21 августа проходит турнир ESL One Fall 2021 по Dota 2 с призовым фондом в $400 тыс. Событие завершится 29 августа. 23 августа стартует предпоследний день группового этапа состязания.

Коллектив Team Spirit, за который играют украинцы Илья "yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков, одержал два поражения и одну победу. Он обыграл T1 со счетом 2:0, а также уступил Virtus.pro и Tundra Esports со счетом 0:2.

В дальнейших матчах Team Spirit предстоит сыграть с Creepwave (одна ничья и два поражения) и Thunder Predator (одна ничья и три поражения). Аналитики ожидают победы от команды с украинскими игроками.

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Наилучшие результаты в группе A показывают составы Virtus.pro и Tundra Esports, одержавшие на турнире по три победы без единого поражения. Также на место в плей-офф претендует T1, на счету которой две победы и два поражения.

В группе B лидируют Alliance и beastcoast, на счету которых по одной победе и одной ничьей. Коллективы SG esports и Team Liquid завершили оба сыгранных матча в ничью. У PSG.LGD и Team Empire в рамках турнира была одна ничья и одно поражение.

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