ESL Pro League Season 14 по CS:GO: итоги группы A и результаты первых матчей в B

ESL Pro League Season 14 по CS:GO: итоги группы A и результаты первых матчей в B

На турнире ESL Pro League Season 14 по CS:GO стартовали матчи в группе B.

20 августа завершились матчи в группе A на турнире ESL Pro League Season 14 по CS:GO. В плей-офф прошли команды Team Vitality и ENCE, а Heroic заработала место в четвертьфинале этапа.

21 августа стартовали игры в группе B, по итогам двух первых матчей уже определились ее лидеры и аутсайдеры.

С двумя победами в группе B лидируют коллективы OG и forZe. У команд Complexity Gaming и Sinners Esports по одному поражению и одной победе. Составы Virtus.pro и G2 Esports проиграли по два матча.

Ближайшие встречи в группе начнутся 24 августа. В 14:30 по Киеву стартует противостояние Virtus.pro и Sinners Esports. В 17:45 сойдутся OG и forZe, а в 21:00 – G2 Esports и Complexity Gaming.

26 августа завершатся состязания в группе B. 27 августа стартуют матчи в группе C, в которой выступит состав украинского клуба Natus Vincere.

На ESL Pro League Season 14 разыгрывают фонд в $750 тыс. Состязание проходит с 16 августа по 12 сентября.

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