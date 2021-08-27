ESL Pro League Season 14 по CS:GO: итоги группы B и расписание первых матчей в С

ESL Pro League Season 14 по CS:GO: итоги группы B и расписание первых матчей в С

Близятся первые игры Natus Vincere на ESL Pro League Season 14 по CS:GO.

26 августа завершились последние игры в группе B на турнире ESL Pro League Season 14 по CS:GO. В плей-офф по ее итогам прошли коллективы forZe и Complexity Gaming. OG получил место в четвертьфинале этапа.

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27 августа начнутся матчи в группе С. В 14:30 по Киеву встретятся составы BIG и Evil Geniuses.

Команда украинского клуба Natus Vincere начнет свое первое противостояние в рамках события в 17:45, она сразится с Fnatic.

Коллективы FaZe Clan и mousesports встретятся в 21:00.

Игры в группе С завершатся 31 августа. 1–5 сентября пройдут матчи в группе D. Сам же турнир продлится до 12 сентября. Его призовой фонд составляет $750 тыс.

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