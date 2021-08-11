Esports Charts: в июле 2021 года турнир по PUBG Mobile был популярнее IEM Cologne 2021 по CS:GO

Esports Charts: в июле 2021 года турнир по PUBG Mobile был популярнее IEM Cologne 2021 по CS:GO

Ресурс Esports Charts назвал наиболее популярные кибертурниры в июле 2021 года.

Аналитический ресурс Esports Charts опубликовал список самых популярных киберспортивных турниров, прошедших в июле 2021 года. Рейтинг был составлен на основе показателей пиковых просмотров событий на разных языках.

escharts.com

Популярнейшим турниром месяца стал PUBG Mobile World Invitational 2021. На пике его смотрело больше миллиона человек. В событии приняли участие коллектива из различных регионов, а призовые были направлены на благотворительность.

Второе место занял IEM Cologne 2021 по CS:GO. Гранд-финал, в котором команда Natus Vincere разгромила G2 Esports со счетом 3:0, на пике смотрело 843 тыс. человек.

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Третье место по пиковым просмотрам в июле занял бразильский турнир Liga Brasileira de Free Fire 2021: Series A – Stage 2. Состязание по мобильной дисциплине на пике собрало 598 тыс. зрителей.

Корейская лига по League of Legends оказалась на четвертом месте. На пике LCK 2021 Sumer смотрели 559 тыс. человек. Замкнула пятерку западноевропейская квалификация на чемпионат по Dota 2. The International 10: Western Europe Qualifier на пике собрала 546 тыс. зрителей.

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