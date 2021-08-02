Федерация киберспорта Украины проведет национальный отбор на турнир CEE Champions по CS:GO

UESF отберет две украинских команды для участия в турнире CEE Champions Season 2 по CS:GO с фондом в $20 тыс.

Федерация киберспорта Украины (UESF) объявила, что проведет национальную квалификацию на турнир CEE Champions Season 2 по CS:GO. Две лучшие украинских команды по итогам отборочных пройдут на групповой этап, где сразятся с участниками из других стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Общий фонд события составит $20 тыс.

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Онлайн-квалификация от UESF состоится 3–13 сентября. В ней смогут принять участие коллективы, состоящие из граждан Украины. Форма для регистрации доступна на сайте Федерации. Вступительный взнос отсутствует.

Открытые отборочные пройдут 3, 4 и 5 сентября на платформе FACEIT. По итогам каждой открытой квалификации на следующий этап пройдет по две команды. 6 и 13 сентября состоятся закрытые отборочные. Четыре из шести составов попадут в финал, где определится два лучших, которые получат слоты на CEE Champions Season 2.

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Всего в событии примут участие представители 19 стран: Украины, Чехии, Словакии, Румынии, Албании, Косово, Болгарии, Сербии, Литвы, Латвии, Венгрии, Северной Македонии, Хорватии, Греции, Эстонии, Словении, Черногории, Беларуси, а также Боснии и Герцеговины.

Команда-победитель получит $10 тыс. Награда за второе место составит $5 тыс., за третье – $3 тыс., за четвертое – $2 тыс.

11–24 октября состоится групповая стадия турнира. Плей-офф пройдет 25–30 октября, а гранд-финал назначен на 31 октября.

На CEE Champions 2020 Украину представляли коллективы Natus Vincere Junior и Project X (бывшая команда игроков Akuma).

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