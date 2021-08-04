FIFA 22: в режиме Pro Clubs женские персонажи смогут играть вместе с мужскими

В FIFA 22 женские и мужские персонажи смогут сражаться в полноценных матчах 11v11.
На официальном YouTube-канале EA SPORTS FIFA esports вышел видеоролик, который подтверждает, что в игре FIFA 22 в режиме Pro Clubs появится возможность играть женскими и мужскими персонажами на одном поле.
В режиме Pro Clubs проходят матчи 11v11 и каждому игроку выделена отдельная позиция. Возможность создавать женского персонажа и играть им против мужских появится в Pro Clubs лишь после выхода FIFA 22. Ранее совместные игры футболистов разных полов были возможны лишь в режиме уличного футбола Volta.
Игру FIFA 22 планируют выпустить 1 октября 2021 года на ПК, консолях и в облачном сервисе Google Stadia.