Финалисты ESportsBattle FL 2020-2021 в дивизионе PRO: кто сразится за место в киберфутбольной сборной Украины

Финалисты ESportsBattle FL 2020-2021 в дивизионе PRO: кто сразится за место в киберфутбольной сборной Украины

ESportsBattle FL 2020-2021: сильнейшие киберфутболисты сезона.

14-15 августа состоится гранд-финал самой масштабной украинской киберфутбольной лиги ESportsBattle FL 2020-2021. В нем сразятся лучшие участники PRO Division и AMATEUR Division.

По результатам четырех сезонных квалификаций в гранд-финал от каждого дивизиона прошли по восемь лучших игроков, которые получили наибольшее количество ESportsBattle Points в течение всего сезона.

Киберспортсмены дивизиона PRO будут бороться за призовой фонд в 85 тыс. грн и место в сборной Украины по киберфутболу, а киберфутболисты-любители – за фонд в 55 тыс. грн и автоматическое начисление ESportsBattle Points в PRO Division 2021‑2022 (для тройки победителей AMATEUR Division).

Эксклюзивно для TSN.ua пять игроков дивизиона PRO с самыми высокими показателями ESportsBattle Points дали комментарии касательно своего участия в гранд-финале.

Участники гранд-финала ESportsBattle FL 2020-2021 в PRO Division

ForlanFS_PS

Возглавляет список PRO Division Алексей "ForlanFS_PS" Мерсер – лучший игрок Украины на международной сцене FIFA 21 (согласно лидерборду fifa.gg), финалист Autumn Qualifier, бронзовый призер зимней квалификации и победитель Spring Qualifier ESportsBattle FL.

Свое участие в лиге Алексей прокомментировал так:

"Спасибо организаторам за то, что провели турнир такого уровня. Я невероятно рад, что удалось создать такой продолжительный турнир, итоги которого наглядно демонстрируют нам уровень киберфутболистов Украины. По моему мнению, чем больше турниров, тем больше у наших игроков возможностей для спортивного развития.

Я не всегда был доволен своими результатами в течение четырех квалификаций, но по сумме баллов оказался на первом месте и, конечно, активно готовлюсь к гранд-финалу.

Наша восьмерка – это, безусловно, очень сильные игроки, с которыми мне было интересно играть все сезонные квалификации, поэтому к финалу я готовлюсь очень тщательно. На финал буду пытаться находить новые фишки, чтобы удивить соперников и одержать победу".

Алексей "ForlanFS_PS" Мерсер получил 340 баллов по результатам четырех сезонных квалификаций ESportsBattle FL 2020-2021.

ESB_Black-YH98

На втором месте по количеству баллов оказался Ярослав "ESB_Black-YH98" Гурмак – профессиональный киберспортсмен, который входит в тройку лучших киберфутболистов Украины, победитель Autumn Qualifier.

"Обожаю футбол. В 8-9 лет я начал играть в FIFA на PS1. Этот симулятор максимально близок к реальной игре. Я занимался футболом профессионально, играл за "Оболонь", которая выступает в Первой лиге Украины, сыграл 25 официальных игр, а в свободное время играл в FIFA.

Из-за тяжелой травмы и последующего рецидива, в 21 год вынужден был оставить профессиональный футбол и перейти в киберфутбол. И, как оказалось, не ошибся с выбором. Всего за год в киберспорте я смог выиграть осеннюю квалификацию футбольной лиги ESportsBattle, попасть в национальную сборную eNations Cup и сделать 30-0 в Weekend League.

В этом году я уже максимально показал себя в Украине и планирую выходить на международный уровень. Благодаря ESportsBattle FL и достойным соперникам, в следующем году планирую покорять уже европейские киберфутбольные турниры", – рассказал Ярослав о своей мотивации и планах.

ESB_Black-YH98 получил 320 баллов на ESportsBattle FL.

ESB_sane4ek8

Третье место, благодаря победе на Summer Qualifier, в турнирной таблице занимает Александр "ESB_sane4ek8" Петухов.

"Мне удалось выиграть летнюю квалификацию и обойти соперников только благодаря большой концентрации, потому что все игроки играют на очень высоком уровне. Более двух лет я шел к тому, чтобы стать победителем квалификации и выиграть у сильных киберспортсменов. Сейчас планирую тщательно подготовиться к гранд-финалу", – отметил Александр.

ESB_sane4ek8 набрал 280 ESportsBattle Points и обошел многих соперников.

xSHILITO

Молодой киберспортсмен Даниил "xSHILITO" Шелаев показывал хороший результат в течение всего сезона и вышел в гранд-финал четвертым.

"Это очень хороший результат – попадание в восьмерку лучших игроков страны, но я перед собой ставлю самые высокие цели. Я два раза играл в финале в сезонных турнирах и два раза занимал второе место. Поэтому на финальную часть цель – первое место", – заявил Даниил.

xSHILITO набрал 260 ESportsBattle Points.

Yozhyk5

Евгений "Yozhyk5" Мостовик – многоразовый призер национальных и международных чемпионатов, а также победитель зимней квалификации ESportsBattle FL, отметил:

"Жду хороший турнир, который станет итогом сезона на национальном уровне. Восемь лучших игроков Украины соберутся, будет очень интересно. Я постараюсь показать хорошую игру, потому что уверен, что мои сторонники будут ждать ее".

Yozhyk5 набрал 200 ESportsBattle Points и прошел в финал пятым.

В гранд-финал ESportsBattle FL 2020-2021 в дивизионе PRO также прошли:

6 место – Андрей "STEPOVER" Шакалов (180 баллов);

7 место – Денис "Flewless_Phoenix" Евтушик (160 баллов);

8 место – Анатолий "Anatolii_UA" Петровых (140 баллов).

Как пройдет гранд-финал ESportsBattle FL 2020-2021

Гранд-финал ESportsBattle FL 2020-2021 будет проходить по сетке плей-офф (Full double Elimination, Losses in Upper bracket fall to Lower bracket), которая формируется из топ-8 участников лиги.

Также читайте Интервью с победителями зимней квалификации ESportsBattle LEAGUE 2020-2021 в дивизионах PRO и AMATEUR

Сетка состоит из Upper bracket и Lower bracket. Все пары стартуют с Upper bracket. Гранд-финал проходит в формате Bo5 (best of 5), и участник, попавший в него по результатам Upper bracket, будет иметь преимущество в один матч (1-0) над соперником, который прошел по результатам Lower bracket.

Пары формируются по результатам рейтинговой таблицы лиги.

ESportsBattle FOOTBALL LEAGUE – киберфутбольная лига, которая состоит из четырех сезонных квалификаций и гранд-финала. Это первая национальная киберфутбольная лига, организованная при поддержке Украинской ассоциации электронного футбола (УАЭФ) для профессиональных игроков и любителей.

ESportsBattle – крупнейшая киберспортивная платформа в Украине, которая включает киберспортивную академию, национальные турниры, матчи 24/7, а также комьюнити игроков и фанатов esports.

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