Главные киберспортивные достижения в Украине за 2021 год

Киберспорт вышел на новый национальный уровень.

7 сентября 2020 года Украина признала киберспорт официальным видом спорта. Прошел год, и нам есть чем гордиться. О киберспортивных достижениях 2021 года вспоминаем с киберспортивной группой WePlay Holding.

Киберспорт вышел на новый – национальный – уровень

В январе 2021 года Министерство молодежи и спорта Украины официально утвердило общие правила киберспорта, разработанные Федерацией киберспорта Украины (UESF) при поддержке специалистов министерства. Был создан нормативный документ для организации и проведения киберспортивных соревнований.

Чемпионат Украины по киберспорту – 2021. Фото: UESF

Всего в этом году по всей Украине было проведено более 100 киберспортивных турниров, среди которых первый Чемпионат Украины по киберспорту – 2021, историческое событие национального уровня. Министерство молодежи и спорта Украины внесло его в Единый календарный план спортивных событий. Турнир прошел с июля по ноябрь, его организатором стала Федерация киберспорта Украины, а техническим партнером выступила флагманская компания WePlay Esports киберспортивной группы WePlay Holding.

В ноябре в Израиле прошел IESF World Championship 2021 – ежегодный киберспортивный чемпионат, организованный Международной федерацией киберспорта. Впервые в этом году Федерация киберспорта Украины и киберспортивная группа WePlay Holding сформировали национальную сборную Украины, которая заняла третье место в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Выдающиеся достижения

Украинские киберспортсмены Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков отличились на The International 10 – главном турнире по дисциплине Dota 2. Они играют в составе команды Team Spirit, победившей в этом соревновании. Ребята не только заработали по несколько миллионов долларов каждый, но стали настоящими легендами.

Также выдающимся киберспортивным событием стала победа украинской команды NAVI на PGL Major Stockholm 2021 – турнире по дисциплине CS:GO. Он установил новый рекорд по количеству зрителей среди аналогичных турниров в нашем регионе: по данным Esports Charts, финальный матч между NAVI и G2 Esports просмотрели 865 тысяч зрителей. Официальным бродкастером в трансляции выступила компания WePlay Esports.

Команда NAVI продолжала радовать своими успехами. Она одержала победу на турнире по дисциплине CS:GO – BLAST Premier World Final 2021. Компания WePlay Esports стала организатором официальной трансляции этого турнира в нашем регионе.

Также следует отметить личные достижения наших киберспортсменов. Капитан команды NAVI Александр «s1mple» Костылев стал лучшим киберспортивным игроком года по версии The Game Awards – одной из самых главных ежегодных премий в области видеоигр. Она считается аналогом «Оскара» в игровой индустрии.

Что еще важного произошло в украинском киберспорте?

В 2021 году в Киеве было проведено немало киберспортивных ивентов, среди которых WePlay AniMajor 2021 – масштабный турнир по дисциплине Dota 2. Он прошел в стиле аниме, а сцену украшали две удивительные 10-метровые фигуры персонажей Dota 2 – Juggernaut и Monkey.

Турнир WePlay AniMajor в стиле аниме. Фото: WePlay Holding

Призовой фонд турнира составил $500 000, а также 2700 очков Dota Pro Circuit. Это самый популярный мейджор в истории Dota 2, побивший рекорд по времени просмотра среди аналогичных мероприятий – 37 351 630 часов.

MOUZ NXT – двукратные победители WePlay Academy League. Фото: WePlay Holding

В этом году для того, чтобы поддержать молодых и перспективных киберспортсменов, компания WePlay Esports запустила WePlay Academy League – серию турниров по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Кстати, третий сезон лиги начнется уже 3 января.

Яркой иллюстрацией успешного развития киберспорта на национальном уровне стало еще одно событие. Киберспортивный медиахолдинг WePlay Holding вместе с Киевским национальным университетом театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого запустили курс «Режиссура анимационного фильма». Студенты получат полноценное профессиональное образование и диплом бакалавра государственного образца. Это первый курс по режиссуре анимационного фильма в высшем учебном заведении Украины, разработку которого инициировала киберспортивная компания.

В 2021 году украинские киберспортивные команды и игроки развивали индустрию в нашей стране и одержали немало побед на всемирных чемпионатах разных дисциплин. В Украине было проведено множество турниров национального значения и мирового масштаба, запущена лига для молодых киберспортсменов. Все это свидетельствует о том, что мы киберспортивное государство, и в новом году готовы ставить новые вызовы и рекорды.

