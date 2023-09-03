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"Голос країни-13": Артем Пивоваров случайно потерял сильную участницу

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Голос країни-13": Артем Пивоваров случайно потерял сильную участницу

Артем Пивоваров / Фото: скриншот с видео

Звездный тренер не смог побороться за вокалистку.

На проект "Голос країни-13" пришла Александра Макаровская, которая уже 10 лет поет на бэк-вокале у певицы Джамалы.

На шоу Александра исполнила трек Гарри Стайлса As It Was. Тренеры были действительно приятно удивлены. Однако красную кнопку в самом конце нажали только Юлия Санина и Артем Пивоваров. Но если же певица развернула свое кресло, то исполнитель – нет. Пивоваров поздно нажал кнопку, так что просто потерял участницу.

Александра Макаровская / © скриншот с видео
Александра Макаровская / Фото: скриншот с видео

"Я нажал в конце. Просто почувствовал, что я должен это сделать в конце для полного эффекта. Но не успел", — поделился Артем.

Александра автоматически попала в команду Юлии Саниной. Тренер была очень рада. Теперь Санина является наставницей уже двух известных бэк-вокалисток. Тренер убеждена, что в ее команде очень сильные участники.

Юлия Санина и Александра Макаровская / © скриншот с видео
Юлия Санина и Александра Макаровская / Фото: скриншот с видео

"Слушайте, я так рада! Я очень рада, что ты не успел!", – ответила Санина Пивоварову.

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Дата публикации
Просмотры
411
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