"Голос країни-13": Артем Пивоваров случайно потерял сильную участницу

На проект "Голос країни-13" пришла Александра Макаровская, которая уже 10 лет поет на бэк-вокале у певицы Джамалы.

На шоу Александра исполнила трек Гарри Стайлса As It Was. Тренеры были действительно приятно удивлены. Однако красную кнопку в самом конце нажали только Юлия Санина и Артем Пивоваров. Но если же певица развернула свое кресло, то исполнитель – нет. Пивоваров поздно нажал кнопку, так что просто потерял участницу.

Александра Макаровская / Фото: скриншот с видео

"Я нажал в конце. Просто почувствовал, что я должен это сделать в конце для полного эффекта. Но не успел", — поделился Артем.

Александра автоматически попала в команду Юлии Саниной. Тренер была очень рада. Теперь Санина является наставницей уже двух известных бэк-вокалисток. Тренер убеждена, что в ее команде очень сильные участники.

Юлия Санина и Александра Макаровская / Фото: скриншот с видео

"Слушайте, я так рада! Я очень рада, что ты не успел!", – ответила Санина Пивоварову.

