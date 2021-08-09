Гранд-финал ESportsBattle FL 2020-2021 будут освещать профессиональные футбольные комментаторы и "Польский Школьник"

Гранд-финал ESportsBattle FL 2020-2021 будут освещать профессиональные футбольные комментаторы и "Польский Школьник"

Судьей гранд-финала ESportsBattle FL 2020-2021 по киберфутболу будет профессиональный игрок в League of Legends.

14 августа в 12:00 стартует гранд-финал первой национальной киберфутбольной лиги ESportsBattle FL 2020-2021. Для PRO Division состязания пройдут в LAN-формате 14-15 августа, а для AMATEUR Division – в онлайне 15 августа.

От каждого дивизиона в гранд-финал прошли восемь лучших игроков по итогам четырех сезонных квалификаций. Общий призовой фонд этапа для обоих дивизионов составит 140 тыс. грн. Победитель PRO Division также получит место в сборной Украины по киберфутболу, а трое лучших игроков из AMATEUR Division – баллы для участия в профессиональном дивизионе в следующем сезоне.

Подробнее об участниках и формате гранд-финала читайте в нашей статье "Финалисты ESportsBattle FL 2020-2021 в дивизионе PRO: кто сразится за место в киберфутбольной сборной Украины".

Также читайте Интервью с победителями зимней квалификации ESportsBattle LEAGUE 2020-2021 в дивизионах PRO и AMATEUR

Стало также известно, кто выступит судьями и комментаторами гранд-финала ESportsBattle FL 2020-2021.

Главным судьей будет эксперт ESportsBattle FL по электронному футболу Дмитрий Тараненко. Судьей и администратором турнира также станет Иван "Paranoia" Типухов – профессиональный игрок в League of Legends, который выступал за клубы Virtus.pro, Team Empire, Vega Squadron и др.

Освещать событие будут: профессиональные футбольные комментаторы Виталий Кравченко и Виталий Зверов, блогер Максим Водопьян, известный как "Польский Школьник", Тигран Степанян, а также вице-президент Украинской ассоциации электронного футбола Арсений Салай.

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