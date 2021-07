Хоррор-игры: что это такое. Подборка топовых хорроров на ПК

Хоррор-игры: история и топовые представители жанра.

Художественные ужасы будоражат кровь и заставляют радоваться собственной спокойной жизни. Этот жар весьма популярен в литературе, кино и играх. Мы разберем, что такое хоррор-игры, расскажем о ключевых представителях жанра и представим подборку из пяти качественных хорроров на ПК.

История и ключевые представители жанра

С английского языка слово horror переводится как "ужас", "мрачное настроение", "приступ страха" и др. Его используют в качестве альтернативы для названия жанра ужасов.

Считается, что первой хоррор-игрой была японская Uchuu Yusousen Nostromo, вышедшая в 1981 году. О ней не много сведений, в открытом доступе сохранилась лишь обложка. По сюжету, единственный выживший член экипажа космического корабля пытается спастись от монстра, который за ним охотится.

В том же году состоялся релиз и первой хоррор-игры, получившей популярность. В Haunted House от Atari игроку нужно было найти и собрать все части урны, которая позволяла победить зло и сбежать из темного дома, кишащего монстрами.

Впервые термин horror применили к игре The Rats, выпущенной в 1985 году. Она была создана по мотивам произведения писателя Джеймса Герберта. В The Rats игроку необходимо спасти Лондон от нашествия плотоядных крыс.

В 1992 году появилась Alone in the Dark, которая во многом повлияла на последующие игры жанра. Согласно сюжету, владелец особняка Дерсето совершил жуткое самоубийство, причины которого предстоит выяснить по ходу игры. В серии вышло еще пять частей, релиз Alone in the Dark: Illumination состоялся в 2015 году.

В 1993 году состоялся релиз первой части серии Doom, она была знаковой для жанров шутер и хоррор. Игроку предстоит примерить роль космического пехотинца, сражающегося против демонов, чтобы спасти Землю.

В 1996 году вышла первая часть серии игр Resident Evil. Принято считать, что она положила начало жанру survival horror, который стал самым популярным среди хорроров. Сюжет первой части рассказывает о выживании в условиях распространения зомби-вируса, созданного фармацевтической корпорацией Umbrella.

Также немалую роль в интересе к жанру сыграла серия Silent Hill. Первая игра вышла в 1999 году. По ее сюжету, писатель Гарри Мэйсон ищет приемную дочерь Шерил, которая пропала после автомобильной аварии при въезде в курортный город Сайлент Хилл. Ему предстоит встретиться с последователями жуткого религиозного культа, практикующего жертвоприношения.

The Evil Within

Релиз проекта в жанрах survival horror и шутер от создателя Resident Evil Синдзи Миками состоялся в 2014 году.

Главным героем выступает детектив Себастьян Кастелланос, которых по ходу расследования попадает в психиатрическую лечебницу, в которой происходят жуткие вещи. Ему предстоит столкнуться с последствиями экспериментов с машиной, которая способна объединять сознания людей и создавать на их основе новые миры.

Alien: Isolation

Этот survival horror с элементами стелса вышел в 2014 году. Действие игры происходит во вселенной кинофраншизы "Чужой".

В центре сюжета Аманда Рипли – дочерь главной героини серии фильмов "Чужой" Эллен Рипли. Она прибыла на космическую станцию "Севастополь", чтобы узнать, что же произошло с ее матерью. Однако на станции Аманду ждет не только черный ящик с корабля Эллен, но и ксеноморф.

Inside

Логический платформер, вышедший в 2016 году. Считается идейным наследником игры Limbo (2010 год выпуска) от той же компании-разработчика Playdead.

В Inside предстоит играть за безымянного мальчика, который пытается выжить в причудливом постапокалиптическом мире.

Серия Little Nightmares

Первая часть серии вышла в 2018 году, вторая – в 2021-м. Помимо хоррора, игра также относится жанрам платформер и головоломка. Игра наполнена атмосферой детских страхов, которые могут выглядеть нелогичными, но от того становятся лишь более пугающими.

Сюжет первой части разворачивается вокруг девятилетней девочки по имени Шестая, которая пытается выбраться с подводного корабля под названием "Чрево", наполненного монстрами и ловушками. Сиквел расскажет историю мальчика Моно, которому вместе с Шестой предстоит пройти множество жутких приключений.

The Sinking City

Игра была создана по мотивам творчества Говарда Лавкрафта – одного из ярчайших писателей в жанрах ужасов и мистики. Отлично передает атмосферу безысходности, характерную для его романов. Вышла в 2019 году. Создана разработчиками украинской студии Frogwares.

События разворачиваются в США конца 1920-х. По сюжету, частный детектив Чарльз Рид прибывает в город Окмонт, чтобы узнать причину своих кошмарных видений. Там он обнаруживает заговор Великих Древних, стремящихся вернуться в мир и разрушить его.

Если материал "Хоррор-игры: что это такое. Подборка топовых хорроров на ПК" был вам интересен, предлагаем также ознакомиться со статьей "Что такое шутеры от первого лица (FPS): специфика жанра и влияние на киберспорт".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку