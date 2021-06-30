Игроки Team Spirit рассказали о трудностях во время квалификации и планах на The International 10 по Dota 2

Игроки Team Spirit рассказали о трудностях во время квалификации и планах на The International 10 по Dota 2

На канале Mrs. Marple вышло видеоинтервью с игроками Team Spirit.

На YouTube-канале Mrs. Marple вышел видеоролик, посвященный команде Team Spirit по Dota 2, которая заработала слот на чемпионате The International 10 по итогам восточноевропейской квалификации. Ведущая Мария Ермолина пообщалась с игроками коллектива об их эмоциях, надеждах и планах.

На вопросы отвечали участники коллектива Ярослав "Miposhka" Найденов, Магомед "Collapse" Халилов и Илья "yatoro" Мулярчук, а также Дмитрий "korb3n" Белов, который собрал состав.

В беседе с Марией, Ярослав "Miposhka" Найденов поделился мнением о команде Virtus.pro, которая первой квалифицировалась от восточноевропейского региона:

"Не то, чтобы хочу сказать, что VP, условно, не заслужили. Но я бы и не сказал, что они реально вот прям нереально сильно "запотели", чтобы у них был этот слот. Если представить, через что мы прошли и они, то это же вообще разные вещи".

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Также они пообщались о молодых игроках и "ветеранах" киберспортивной сцены.

"Просто, молодые ребята приходят. Они более амбициозные и как-то может, в какой-то даже мере, выносливее. У них больше мотивации. Они еще "не нюхали" ничего, ни сцену, ничего такого. Им все интересно, в новинку", – отметил Miposhka.

Молодых игроков Ярослав сравнил с неограненными самородками, о заслуженных же сказал так:

"Люди, которые они уже там где-то повыигрывали что-то, повыступали, у них… непонятно насколько они еще хотят этого. Найдут ли они новые в себе силы, чтобы снова, вот, вернуться к этой вершине".

"Смена поколений – она всегда будет, как ни крути. Это же все равно игра на реакцию, где нужно быстро думать. Все зависит от того, как быстро ты принимаешь решения, реагируешь на те или иные ситуации, думаешь и все такое", – подчеркнул игрок.

По словам Магомеда "Collapse" Халилова, команда рассчитывает занять на The International 10 не ниже восьмого места.

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