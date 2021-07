Игры для слабых ПК: Топ-подборка

10 отличных видеоигр для слабых ПК.

Не у всех есть возможность проходить новые видеоигры с топовой графикой и заоблачными системными требованиями. Однако существует достаточно интересных проектов, которые вполне доступны практически на любом ПК или ноутбуке, и поиграть в них может каждый.

Представляем подборку игр для слабых ПК с достойной графикой и приятным геймплеем.

В нее не вошли видеоигры в жанре шутер, так как ранее мы подготовили отдельный материал, посвященный его лучшим представителям, доступным на малопроизводительных компьютерах.

Cuphead

Кооперативный платформер вышел в 2017 году. В 2021 году ожидается релиз дополнения The Delicious Last Course. Игра выполнена в стиле американских мультфильмов 1930-х годов. В нее можно играть как в одиночку, так и вдвоем.

По сюжету, братья Чашек и Магмен попадают в неприятности, и вынуждены собирать для Дьявола души должников. Геймплей состоит из сражений с разными боссами, обладающими различными способностями.

Overcooked

Кооперативный кулинарный симулятор вышел в 2016 году. Релиз второй части состоялся в 2018-м. В Overcooked можно играть одному, вдвоем, втроем или вчетвером.

Играть предстоит за профессиональных поваров, которые выполняют многочисленные заказы в сжатые сроки. По ходу игры локации меняются, а условия усложняются.

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Этот приключенческий боевик вышел в 2013 году, тогда как первая часть игровой серии появилась в 2007-м.

Главным героем этой части выступает пират-ассасин Эдвард Кенуэй, события происходят в Золотую эпоху пиратства в Вест-Индии (1715–1722 гг.). Игрока ждут захватывающие морские сражения и проработанный сюжет.

Need for Speed: Hot Pursuit

Первая часть этой серии гоночных игр вышла в 1994 году. Последней стала Need for Speed: Heat, которую выпустили в 2019 году. Также в 2020-м состоялся релиз Need for Speed Hot Pursuit Remastered – доработанной версии игры 2010 года выпуска. Ранние части серии сейчас успешно запускаются на слабых ПК.

В игре можно гонять на разных крутых автомобилях по разнообразным трассам. Во всех частях есть многопользовательский режим.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Пятая часть игровой серии The Elder Scrolls вышла в 2011 году (релиз первой состоялся в 1994-м). Эта фэнтезийная action RPG, в свое время, получила огромный успех, и до сих пор занимает особое место в сердцах фанатов.

По сюжету, герою предстоит смертная казнь, но, непосредственно перед исполнением приговора, на крепость, где он находится, нападает дракон Алдуин. Игроку предстоит пройти множество испытаний и сразить Алдуин, не позволив ему вернуть на земли Скайрима драконов.

Grand Theft Auto: San Andreas

Первая часть этой игровой серии вышла в 1997 году, а релиз пятой части состоялся в 2004-м. В 2013 году вышла Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online в ее составе.

Игрок может исследовать большой открытый мир на самых разных транспортных средствах (от реактивного ранца до танка) или перемещаться самостоятельно (возможность лазить и плавать добавили в этой части). Также ему доступна серия квестов, развивающих сюжетную линию. Главный герой Карл Джонсон (он же Си-Джей) вернулся в родной город Лос-Сантос, где ему предстоит ввязаться в криминальную деятельность и помочь семье.

Civilization V

Первая игра серии была выпущена в 1995 году, пятая часть вышла в 2010-м. Последняя – Civilization VI, ее релиз состоялся в 2016 году. Жанр – пошаговая стратегия.

Игровой процесс основан на управлении выбранной цивилизацией от древних времен до наших дней. Нужно основывать города, создавать юнитов и постройки, добывать ресурсы, исследовать новые технологии и территории, развивать экономику и дипломатию, вести войны и др.

Warcraft III

Стратегия в реальном времени Warcraft: Orcs and Humans, зародившая серию, вышла в 1994 году, а знаковая третья часть – в 2002-м. В 2020 году разработчики также выпустили обновленную Warcraft III: Reforged.

В третьей части появилась возможность играть не только за Альянс или Орду, но также за Нежить и Ночных эльфов. Геймплей основан на постройке баз, добыче ресурсов, найме войск и борьбе с противниками. Также в игре есть сюжетные кампании.

Heroes of Might and Magic III

Первую игру серии выпустили в 1995 году, обожаемая фанатами третья часть вышла в 1999-м. В 2015 году состоялся релиз ее HD-версии. Пошаговая стратегия в фэнтезийном сеттинге.

Геймплей основан на управлении героями, захвате городов и их развитии, а также ведении битв.

Hearthstone

Коллекционная карточная онлайн-игра по вселенной Warcraft вышла в 2014 году. Поддерживается разработчиками, которые регулярно выпускают новые дополнения, следят за балансом и добавляют новые режимы. Отметим, что в игре нередко происходят разрывы соединения, но они не зависят от мощности ПК.

В каждом из режимов свой геймплей. Стандартный формат игры предполагает составление колод, которыми предстоит сражаться с другими игроками, повышая свой ранг в текущем сезоне. В нем противостояния проходят один на один.

