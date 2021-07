Игры про космос: подборка лучших игр

10 топовых игр про космос.

Космическая тематика завораживает, о путешествиях по галактике написано немало книг и комиксов, снято множество сериалов, фильмов и анимационных картин. Однако максимальное погружение в фантастические миры дают именно видеоигры.

Представляем подборку из 10 отличных игр в космическом сеттинге.

Серия Mass Effect

Первая часть космической ролевой игры вышла в 2007 году. Четвертая и на данный момент последняя игра серии – Mass Effect: Andromeda – была выпущена в 2017 году, однако оригинальной считается первая трилогия. Вторая часть получила наибольшее признание среди фанатов.

В 2021 году также состоялся релиз Mass Effect: Legendary Edition – сборника обновленных версий оригинальной трилогии и большинства ее дополнений.

Сюжет Mass Effect разворачивается в далеком будущем. В первой части серии главный герой капитан Шепард должен раскрыть заговор и остановить древнее зло, угрожающее жизни всей галактики. Ему и его команде предстоит пройти множество испытаний и сделать не один сложный выбор.

Серия Dead Space

Научно-фантастический survival horror представлен в трех частях, выходивших в 2008, 2011 и 2013 годах. Есть также три ответвления серии – Extraction (2009-й), Ignition (2010-й) и Sabotage (2011-й).

В Dead Space довольно нетипичный главный герой. Айзек Кларк – не военный, наемник, космический пират или какой-либо еще искатель приключений, а космический механик. Он прибывает на рудодобывающий корабль, чтобы починить коммуникационные системы, но вынужден бороться за выживание, так как экипаж корабля превратился в ужасающих монстров – некроморфов.

Серия Star Wars: Battlefront

По вселенной "Звездных войн" создано множество игр различных жанров и тематик. Эта серия в жанре тактико-стратегического шутера отличается тем, что в перезапуске игры дополнили воссозданными сражениями и испытаниями по мотивам событий кинофраншизы.

Первая игра серии вышла в 2004 году, вторая – в 2005-м, а перезапуск состоялся в 2015-м. Вторая часть перезапущенной серии появилась в 2017-м. Также есть ответвления Renegade Squadron (2007-й) и Elite Squadron (2009-й).

Серия Halo

Космический шутер Halo: Combat Evolved вышел в 2001 году и стал первым в серии. В 2021 году должна выйти двенадцатая ее игра под названием Halo Infinite. Однако оригинальной считается первая трилогия.

Сюжет рассказывает о войне между людьми и Ковенантом – религиозным союзом инопланетных рас. Главный герой серии – Мастер чиф-петти-офицер Джон-117.

Серия Destiny

Первая часть научно-фэнтезийного шутера вышла на консолях в 2014 году, но большей популярностью пользуется сиквел, релиз которого состоялся в 2017-м, так как игра вышла и на ПК. Серия создана разработчиками оригинальной трилогии Halo.

Игроку предстоит выступить в роли Стража – защитника последнего безопасного города Земли от нападений инопланетян. Выполнять миссию поможет сверхъестественная сила под названием Свет, которую Стражи получили от загадочной сферы под названием "Странник".

EVE Online

Считается самой популярной MMORPG в космическом сеттинге. Вышла в 2003 году.

Действие происходит в далеком будущем в дальней галактике, куда сквозь пространственно-временной туннель переместилось множество колонистов с Земли. После того, как туннель неожиданно закрылся, им пришлось выживать в новом мире самостоятельно. Игрок выступает капитаном космического корабля. Он может добывать ресурсы, торговать, воевать, заниматься пиратством и др.

Spore

Игра, вышедшая в 2008 году, относится к жанру "симулятор бога". В космосе происходит действие лишь финального пятого этапа оригинальной игры, но существует также дополнение Spore: Galactic Adventures 2009 года выпуска, которое полностью посвящено галактическим приключениям.

Игроку предстоит создать собственный вид разумных существ, контролируя все этапы его развития от микроорганизма до покорителя звездных пространств.

Серия X

Первая часть – X: Beyond the Frontier – вышла в 1999 году. Релиз восьмой и данный момент последней – X4: Foundations – состоялся в 2018-м. Последнее крупное дополнение под названием X4: Cradle of Humanity появилось в марте 2021-го.

Сюжетная составляющая не занимает ключевое место в серии, к тому же, от части к части, меняется. Гораздо большее значение в ней имеет полная свобода действий, которая предоставляется игроку. Он может выбирать любой вектор развития.

Sid Meier’s Starships

Глобальная пошаговая стратегия в космическом сеттинге от авторов легендарной Civilization. Игра вышла в 2015 году.

Игроку предстоит управлять космическим флотом, исследовать галактики, развивать свою звездную систему, заниматься дипломатией и вести войны.

Серия StarCraft

Вспоминая игры про космос и стратегии, невозможно обойти вниманием ту, которая стояла у истоков развития киберспортивной сцены. Первая часть вышла еще в 1998 году, StarCraft II появилась в 2010-м, а HD-переиздание оригинальной игры – в 2017 году.

Сюжет научно-фантастической RTS строится вокруг противоборства рас терранов, протоссов и зергов.

