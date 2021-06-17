Ирландские ученые доказали позитивное влияние видеоигр на психическое здоровье

Исследование показало, что видеоигры помогают бороться с симптомами депрессии и тревожности.

Согласно результатам исследования, которое провели ученые из Ирландии, видеоигры помогают бороться с симптомами психических расстройств. В частности, устраняют симптомы депрессии и тревожности.

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Ученые проанализировали ранее изданные научные работы о влиянии видеоигр на психическое здоровье человека. Они уделили особое внимание тем, которые появились в период пандемии COVID-19, так как в это время начали чаще проявляться случаи тревожных расстройств и депрессии.

Результаты исследования показали, что видеоигры весьма перспективны в качестве недорогих, легкодоступных и эффективных средств борьбы с симптомами психических расстройств. Облегчить течение заболеваний можно всего 30 минутами игры.

Видеоигры различных жанров помогают социализироваться, справляться с чувством одиночества и скачками настроения, улучшают когнитивные функции, смягчают симптомы дислексии, повышают ощущение удовольствия, мотивацию и способствуют достижению целей.

Исследование провели сотрудники Лимерикского университета Магдалена Коваль, Эоин Конрой, Найл Рэмсботтом, Адам Тот и Марк Кэмпбелл, а также научный исследователь компании Logitech Тим Смитис. Изначально оно было опубликовано в научном журнале JMIR Serious Games.

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