Известный украинский шоумен откровенно рассказал о своем похудении и почему не может избавиться от лишнего веса

Украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский откровенно рассказал о борьбе с весом и признался, почему ему сложно избавиться от лишних кило.

В частности, шоумен периодами то похудеет, то снова наберет килограммы. Как рассказал Корогодский в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці", ему это сложно дается. В частности, у бизнесмена срабатывает генетическая память. Он не может оставить порцию недоеденной, потому с диетами ему сложно.

"Сейчас я худею. Это сложнее всего в моей жизни — похудеть. Я не могу! Есть такая вещь, что у меня половина семьи погибла в Голодомор. Многие мои родственники погибли в войну (Вторую мировую войну — прим. ред.). У меня генетическая память, что я должен все, что на столе, доесть, тарелка должна быть пуста. Вот и как это связать с похудением?" – признался шоумен.

Гарик Корогодский / Фото: instagram.com/garikkorogodski

Кроме того, Гарику Корогодскому довольно сложно держать себя в руках в вопросах, что касаются еды. Шоумен может в течение дня ничего не есть и спокойно лечь спать. Однако посреди ночи он просыпается, идет к холодильнику и потребляет те продукты, которые не дают похудеть, а наоборот – прибавляют вес.

"Я могу не есть. Легко! Не есть до вечера, лечь спать, ночью, в четыре, я просыпаюсь. Это уже другой человек, это не я. Этот человек идет к холодильнику, нащупывает там что-то полезное, откладывает это в сторону и берет то, что брать нельзя", – поделился шоумен.

Напомним, ранее Гарик Корогодский признался, зачем построил себе склеп. Также шоумен, который написал сценарий к собственным похоронам, рассказал, кто из известных артистов там должен выступать.

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