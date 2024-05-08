Jerry Heil травмировалась прямо во время выступления на сцене "Евровидения-2024"

Певица Jerry Heil, которая вместе с alyona alyona представляет Украину на "Евровидении-2024", травмировалась прямо во время выступления на сцене.

Вчера, 7 мая, прошел первый полуфинал, где своим невероятным выступлением покорили Jerry Heil и alyona alyona. Как оказалось, без казусов не обошлось. Jerry Heil травмировалась прямо на сцене.

Jerry Heil травмировала колено / Фото: instagram.com/thejerryheil

Это произошло, когда артистка, находясь на горе, падала на колени. Раньше она репетировала на полу, поэтому не знала, как рассчитать силу. Наконец, Jerry Heil травмировала колено. Однако артистка заверила, что чувствует себя хорошо.

"Тот момент, где я поднималась на гору… Поднимаюсь значит я на гору. В конце, где началась кульминация, я падаю на колени. Когда мы репетируем, это на полу, там нет наклона. А тут я вытянулась вперед и упала на гору, а она под углом. Немножко перестаралась. Я себя немного ударила", - поделилась исполнительница.

Отметим, уже стало известно, какие страны попали в первую десятку финалистов "Евровидения-2024". Кто из участников составит Украине конкуренцию – смотрите в нашем материале.

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