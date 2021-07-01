Канал Maincast по Dota 2 стал самым просматриваемым на Twitch за прошлую неделю

Канал Maincast по Dota 2 стал самым просматриваемым на Twitch за прошлую неделю

На прошлой неделе Twitch-канал dota2mc_ru стал мировым лидером по просмотрам.

Русскоязычные трансляции украинской киберспортивной студии Maincast на Twitch набрали более 3,47 млн часов просмотра в период с 22 по 28 июня. Канал dota2mc_ru возглавил рейтинг самых просматриваемых на площадке за прошлую неделю. Статистика была опубликована в соцсетях аналитического сервиса Esports Charts.

Второе место в рейтинге занял канал комментатора и бывшего киберспортсмена Алешандре "gAuLeS" Борба, который известен трансляциями по CS:GO на португальском языке. Третье занял бывший про-игрок в Overwatch Феликс "xQc" Ленгель, который стримит на английском.

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В указанный период на канале dota2mc_ru освещали региональные квалификации на The International 10 по Dota 2 для восточноевропейского и южноамериканского регионов. Они состоялись 23–26 июня. От Восточной Европы слот на TI 10 получил коллектив Team Spirit, а от Южной Америки – SG e-sports.

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