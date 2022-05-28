Капитана-россиянина выгнали из украинской команды NAVI

Капитан украинского киберспортивного коллектива по CS:GO Natus Vincere Кирилл "BoombI4" Михайлов покинул клуб.

Команда решила закончить сотрудничество с россиянином, чтобы не портить свою репутацию.

Об этом сообщается на официальном сайте NAVI.

"По завершении PGL Major Antwerp киберспортивный клуб NAVI исключил из активного ростера CS:GO Кирилла "BoombI4" Михайлова. Причины решения связаны с высокими рисками репутации для клуба и не связаны с результатами его игры", — говорится в сообщении.

Также в Natus Vincere добавили, что состав команды на BLAST Premier: Spring Finals, который состоится в июне, будет объявлен позже.

Русский Boombl4 выступал за NAVI с мая 2019 года. Вместе с клубом в ноябре 2021-го Михайлов выиграл PGL Major Stockholm.

В составе команды играют еще двое россиян: Илья Perfecto Залуцкий и Денис electronic Шарипов.

Напомним, что турнирный оператор WePlay Esports после шквала критики принял решение об исключении российской команды Outlaws из киберспортивной лиги WePlay Academy League.

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