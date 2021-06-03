Киберспорт уже вносится в перечень физкультурно-оздоровительных услуг Госстандарта: операционный директор UPEA Олег Рыбалка

Инклюзия в киберспорте: руководитель направления социальных проектов UPEA рассказал об "Ответственность Лига".

Олег Рыбалка – операционный директор, руководитель направления социальных проектов, науки и образования Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации (UPEA).

Эксклюзивно для TSN. ua Олег рассказал о специфике инклюзии в киберспорте и ее социальной роли.

"Киберспорт – спортивная дисциплина, которая имеет быструю динамику роста в мире, и включает в себя, кроме развития спортивных навыков, достаточно значимый социальный эффект по адаптации уязвимых слоев населения, таких как ветераны военных действий, люди с инвалидностью и пожилые люди.

Сейчас в мире производятся широкомасштабные научные исследования по изучению влияния занятий киберспортом на разные категории людей, нуждающихся в социальной адаптации. Предварительные результаты исследований показывают, что занятия киберспортом снижают уровень стресса и общий уровень тревожности игроков, положительно влияют на способность социализироваться в группе. Создание команд и взаимодействие со сторонниками облегчают социальную адаптацию в общем понимании процессов", – сообщил Олег Рыбалка.

Мы подробно рассмотрели социальный проект UPEA "Ответственность Лига", его достижения в 2020 году и планы на 2021-й, а также значение для слабозащищенных слоев населения.

Проект "Ответственность Лига"

"Ответственность Лига" – социальный проект Ассоциации, его пилотный старт UPEA инициировала в августе 2020 года. В декабре того же года пилотный формат проекта был завершен.

По его результатам, силами Ассоциации были сформированы три инклюзивных киберспортивных коллектива, в которые вошли дети с инвалидностью и военнослужащие-ветераны, принимавшие участие в боевых действиях на востоке Украины. Также в пилотный формат была интегрирована партнерская киберспортивная команда, участники которой – пенсионеры в возрасте 65+ лет.

Во время тренировочного и соревновательного процессов все коллективы сопровождала научная группа Ассоциации, состоящий из специалистов в спортивной психологии и реабилитации. Ее целью было наблюдение за поведением участников, их игровым прогрессом, изменениями качества коммуникаций внутри коллективов, с тренером, родителями (в отношении детей) и др.

В процессе реализации пилотного проекта киберспортивные тренировочные циклы комбинировались с циклами физической активности участников с целью улучшения общего физического состояния и определения прямой взаимосвязи между выполнением физических упражнений в сочетании с киберспортивными тренировками на рост общей подготовки участников.

Реализация пилотного формата проекта "Ответственность Лига" в 2020 году продемонстрировала:

улучшение общего уровня социализации всех участников;

улучшение качества внутренних и внешних коммуникаций у участников коллективов;

желание участников развивать свои игровые умения и достигать лучших результатов;

их желание рассматривать киберспорт, как способ получения дополнительных знаний и умений, с целью дальнейшего трудоустройства (комментаторы матчей, менеджеры команд, аналитики турниров).

Всего в ходе реализации пилотного формата проекта в течение пяти месяцев было проведено 125 тренировок и девять внутренних турниров (включая четыре с прямыми трансляциями на Twitch).

На основании результатов пилотного формата в 2020 году, UPEA приняла решение о начале масштабирования социального киберспортивного проекту на территории Украины в рамках "Ответственность Лига" в 2021-м.

Целевая аудитория проекта "Ответственность Лига 2021":

дети с инвалидностью;

дети из семей переселенцев;

дети из малообеспеченных семей;

пенсионеры и пожилые люди;

ветераны боевых действий на востоке Украины;

студенческая молодежь.

Ключевые цели проекта в 2021 году:

создание коммуникационной социальной платформы, где киберспорт выполняет следующие сервисные функции для целевой аудитории: социализация, ресоциализация, психологическая реабилитация, физическое развитие.

создание условий для освоения участниками проекта новых профессий в киберспортивной индустрии с целью повышения своей стоимости на рынке труда Украины и дальнейшего трудоустройства;

создание условий инклюзивности и безбарьерности для коммуникаций людей, представляющих слабозащищенные слои населения Украины, путем их интеграции в смешанные киберспортивные коллективы;

повышение общего качества жизни представителей ЦА проекта.

Планы развития проекта "Ответственность Лига 2021":

открытие в четырех городах Украины (Киев, Одесса, Львов, Харьков) киберспортивных социальных хабов (комьюнити-центров);

формирование и обучение киберспортивным дисциплинам 20 коллективов из числа представителей ЦА поектов, а также проведение соревнований для них;

подготовка тренерского состава проекта для масштабирования его в период 2021-2022 годов, чтобы на декабрь 2022 он охватывал 12 городов Украины.

Статистика

По данным, которые предоставила UPEA, в Украине по состоянию на 2020 год было около 170 тыс. детей с инвалидностью (2% от общего количества детского населения страны) и этот показатель постоянно растет. Однако, если следовать международной классификации, этот показатель значительно выше и мог бы находиться на уровне 15%.

Сейчас в стране около 11 млн пожилых людей (что составляет около 28% от всего населения Украины). Средняя пенсия по состоянию на 1 декабря 2021 составила 3507,51 грн.

Низкий уровень пенсий в Украине, отсутствие достаточного количества государственных социальных программ, направленных на привлечение украинских пенсионеров к активному образу жизни, а также высокая стоимость услуг ЖКХ, на оплату которых идет от 40% до 50% ежемесячного дохода пенсионеров, не позволяет им:

системно вести здоровый и активный образ жизни;

продолжать развиваться и самореализовываться, развивать новые навыки, осваивать новые профессии, востребованные и актуальные на современном рынке труда Украины;

продолжать активно коммуницировать с окружающим миром, не снижая уровень социальной активности;

делиться накопленным опытом с молодежью (в связи с отсутствием мест/точек социального пересечения возрастных групп) и продолжать быть полезными обществу в целом.

Количество военнослужащих Украины, участников боевых действий, которые демобилизовались в связи с ранениями или окончанием контракта, уже насчитывает 700 тыс. человек и продолжает расти.

Военнослужащие после освобождения сталкиваются с такими проблемами, как:

посттравматический синдром

асоциализация в условиях современного общества;

профессиональная дезориентация;

сложности при трудоустройстве.

Планы Ассоциации

Руководитель направления социальных проектов, науки и образования UPEA рассказал, что именно мотивировало Ассоциацию создать "Ответственность Лига", почему была выбрана именно такая целевая аудитория и способы достижения целей.

"Реинтеграция ветеранов АТО/ОСС в общественную жизнь в условиях продолжающегося военного конфликта – одно из наиболее актуальных социальных задач современной Украины. Активно разрабатываются различные программы социально-психологической помощи ветеранам, а также членам их семей. Ведь влияние сильного стресса может не только существенно изменить поведение человека, но и привести к психологической травме.

Также пандемия COVID-19 существенно влияет на сокращение рабочих мест, а вынужденные простои предприятий и компаний в Украине обусловливают наличие неоплачиваемых отпусков для рабочих и служащих.

Как следствие, у украинских пенсионеров и бывших военнослужащих, кроме снижения доходов и отсутствия перспектив их увеличения, также уменьшается качество и частота социальных коммуникаций.

Тогда как люди пенсионного возраста и военнослужащие часто самодостаточные физически, потенциально готовы к саморазвитию, и имеют возможность и желание делиться с молодежью своими опытом и компетенциями.

Важно найти решение, которое позволит пенсионерам обучаться новым навыкам, которые позволят в дальнейшем работать и получать дополнительный доход.

Именно поэтому Украинская профессиональная киберспортивных ассоциация предлагает проекты создания мультифункциональных киберспортивных хабов в разных городах Украины, предоставляющих услуги в области социализации, психологической и физической реабилитации, общего улучшения качества жизни мужчин и женщин в возрасте более 60 лет и военнослужащих, участников боевых действий АТО/ООС", – сообщил Олег Рыбалка.

Он рассказал, что именно получат участники от социального проекта:

"Благодаря этому проекту, люди пожилого возраста, а также военнослужащие, которые страдают от посттравматического синдрома и недостатка навыков для успешной интеграции в общество после боевых действий, получат пространство не только для социализации и общения под присмотром профессиональных психологов и тренеров, но и место для получения необходимых знаний для усвоения новых программ и навыков для получения актуальной профессии, что является предпосылкой к улучшению их материального положения.

В эпоху глобальной компьютеризации особую актуальность приобретает социальный киберспорт. Поэтому создание ветеранских киберспортивных хабов подразумевает не только организацию досуга ветеранов и площадок для общения. Системные занятия киберспортом положительно влияют на уровень мотивации и коммуникации, самоактуализацию и психоэмоциональное состояние в целом.

Они предоставляют антистрессорное влияние, становятся профилактикой возникновения зависимостей (вроде алкогольной, наркотической), помогают наладить социальное взаимодействие, завести новые знакомства, развиваться в киберспорте или освоить одну из киберспортивных профессий с перспективой трудоустройства в отрасли".

Олег сообщил, что киберспорт уже вносится в перечень физкультурно-оздоровительных услуг Госстандарта, разрабатываемой Министерством ветеранов, и назвал основные сложности, с которыми государство сталкивается в пределах их реабилитации:

"Основной проблемой психосоциальной адаптации ветеранов на уровне государства является проблема отсутствия комплексного системного подхода, нескоординированности в работе профильных ведомств. Социальный киберспорт может быть легко интегрирован в любую программу психосоциальной помощи ветеранам АТО и существенно повысить ее производительность".

Он также рассказал, какие преимущества имеет проект UPEA:

"Украинская профессиональная киберспортивных ассоциация уже помогает таким образом детям с ограниченными возможностями и обладает необходимыми навыками для развития проекта в направлении людей пожилого возраста и военнослужащих. В то же время, наши психологи и тренеры имеют высокую профессиональную подготовку, качественную методику и современные материалы для воплощения этого проекта.

Основное отличие проектов Ассоциации заключается в том, что мы предоставляем нашим участникам знания, которые они смогут применить для работы в данной области. Мы обучаем будущих киберспортивных комментаторов, стримеров, сценаристов, менеджеров и других специалистов.

Успех программы подтверждается опытом иностранных проектов. В развитых странах, например Японии, создаются целые игровые клубы, где пожилые люди способны социализироваться, учиться новому, а также интересно проводить время.

В Швеции была создана киберспортивных команда, которая полностью состоит из людей 64–76 лет. Стоит отметить, что в последнем случае участники отмечают повышенную уверенность в себе и позитивный настрой благодаря участию в проектах".

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