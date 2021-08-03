Киберспортивный клуб Natus Vincere подписал коллектив по дисциплине Free Fire

Клуб Natus Vincere подписал игроков команды Silence по Free Fire.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила об открытии нового подразделения. Клуб подписал бывших участников состава Silence по мобильной дисциплине Free Fire.

За коллектив NAVI по Free Fire будут выступать россияне Руслан "Dandy" Оморов и Хейбар "VaJniy" Иманов, а также игроки из Казахстана Александр "DD" Божков и Амир "Skyrix" Канатов.

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На их счету победы в первых двух сезонах Free Fire Pro League CIS и второе место на Free Fire Continental Series 2020: EMEA. Также состав Silence вошел в топ-3 Major-турнира в Сингапуре и заработал $100 тыс.

Первым турниром в цветах нового клуба для игроков станет Free Fire Pro League CIS Season 3, который состоится с 7 августа по 2 октября. В событии примут участие 18 команд. Призовой фонд составит $80 тыс.

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