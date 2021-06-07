Киберспортивный клуб Team SoloMid продал права на название за $210 млн

Криптобиржа FTX заплатила киберспортивному клубу Team SoloMid $210 млн за смену названия.

Издание The New York Times сообщило о сделке между американской киберспортивной организацией Team SoloMid и гонконгской биржей криптовалютных деривативов FTX. За то, чтобы клуб на 10 лет сменил название на TSM FTX, криптобиржа заплатила $210 млн.

Стоимость сделки считается крупнейшей в мировом киберспорте среди официально объявленных. Сообщают, что киберспортивный клуб вложит полученные средства в развитие и откроет офисы в Европе, Китае, Южной Америке. Также организация TSM приобрела $1 млн FTT-токенов, чтобы распределить их между сотрудниками и игроками.

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Изначально появилась информация о том, что название TSM FTX получат команды клуба по всем дисциплинам. Однако позже стало известно, что это не будет касаться составов по League of Legends и Valorant, разработчиком которых выступает Riot Games. Причина в том, что криптообменники находятся в категории компаний, на спонсорские активации которых в рамках LCS действуют ограничения.

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