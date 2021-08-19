Киберспортивный клуб Virtus.pro объявил о наборе игроков в академию по CS:GO

В составе VP.Prodigy по CS:GO ожидаются изменения, за него будут играть новые молодые таланты.

На сайте российской киберспортивной организации Virtus.pro вышел анонс грядущих изменений в составе молодежной команды по CS:GO. За VP.Prodigy в ближайшие недели будут выступать новые игроки. Также клуб объявил о поиске талантов в свою академию.

Клуб планирует задействовать новичков в условиях официальных игр, чтобы предоставить им возможность индивидуального и командного развития. В то же время, участники VP.Prodigy, которых заменят на ближайших турнирах, останутся членами активного ростера.

Известны также критерии, по которым представители Virtus.pro будут отбирать молодых игроков. Заявки могут подать те, кто в возрасте до 19 лет имеет свыше 2 тыс. сыгранных матчей на FACEIT и Elo от 3 тыс. Также в анонсе указанно, что в связи с ограничениями, вызванными COVID-19, приять участие в отборе смогут лишь жители РФ и Беларуси.

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