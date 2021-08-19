Киберспортсменам разрешат въезд в Швецию: увеличились шансы на проведение Major-турнира по CS:GO в Стокгольме

Киберспортсменам разрешат въезд в Швецию: увеличились шансы на проведение Major-турнира по CS:GO в Стокгольме

Шведское правительство решило уравнять права киберспортсменов с профессионалами из других видов спорта и разрешить им въезд в страну.

Шведские СМИ сообщают, что правительство страны пересмотрело статус киберспорта и профессиональные игроки будут приравнены в правах к спортсменам. Таким образом, команды, которые квалифицируются на турнир PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, смогут посетить Швецию, как участники элитных соревнований.

При въезде на территорию страны организаторы и участники команд должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста.

Ранее The International 10 по Dota 2 был перенесен из Швеции в Румынию. Это произошло потому, что из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года в стране введены ограничения на въезд из стран, не входящих в Европейский союз. Для участников элитных спортивных состязаний действуют исключения, но мировой чемпионат по Dota 2 с фондом в $40 млн этот статус не получил.

Под угрозой оказался и Major-турнир по CS:GO, но его организаторы из компании PGL приняли решение не переносить событие. Они сообщили, что оставят PGL Major Stockholm 2021 в Швеции, если ее власти разрешат проведение массовых мероприятий. Снимет ли правительство действующие ограничения, станет известно 15 сентября. Турнир назначено на период с 23 октября по 7 ноября.

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