Китайским участникам WePlay AniMajor 2021 по Dota 2 пришлось задержаться в Киеве

Участники WePlay AniMajor 2021 по Dota 2 из Китая могут задержаться в Киеве до начала The International 10.

Коллективы PSG.LGD, Invictus Gaming, Vici Gaming и Team Aster, которые приняли участие в турнире WePlay AniMajor 2021 по Dota 2, не смогли вернуться в Китай после завершения события. Есть вероятность, что они задержатся в Киеве вплоть до перелета в Стокгольм, где пройдет чемпионат The International 10.

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Организатор Major-турнира медиахолдинг WePlay Esports заказал частный рейс для китайских участников, чтобы доставить их в Киев перед событием. Вернуть их домой тем же способом не выйдет, так как Китай отменил все частные рейсы. Более того, если игроки вернуться в страну, они должны будут соблюдать трехнедельный карантин по прилету, тогда как The International 10 стартует уже 5 августа.

Тренер команды PSG.LGD Чжан "Xiao8" Нин считает, что коллективам гораздо выгоднее остаться до начала чемпионата в Киеве, так как ближайший рейс в Китай запланирован лишь на 30 июня.

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