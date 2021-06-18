Клуб Natus Vincere отказался от состава по Fortnite и создал подразделение по Valorant

Клуб Natus Vincere закрыл подразделение по Fortnite и открыл – по Valorant.

18 июня украинская киберспортивная организация Natus Vincere расформировала подразделение по дисциплине Fortnite и начала собирать команду по Valorant. В новый коллектив уже подписали первого игрока, им стал россиянин Кирилл "Cloud" Нехожин.

Также читайте Киберспортивный клуб Virtus.pro отказался от состава по Fortnite

Также в анонсе нового подразделения сказано, что опытные игроки в Valorant могут предложить организации свою кандидатуру:

"Несмотря на то, что у нас есть список потенциальных кандидатов для теста, вы можете попытаться пройти трай-аут в NAVI: если ранее вы выступали в Challengers-дивизионе VCT, пишите нам".

Также читайте Руководитель HellRaisers сообщил о временном уходе клуба из Fortnite

Что же касается роспуска состава по Fortnite, клуб объяснил его так:

"Чтобы оставаться в числе лучших клубов стремительно развивающегося киберспортивного рынка, нам необходимо перераспределять свои ресурсы и отказываться от менее приоритетных дисциплин на данный момент".

В анонсе отметили, что киберспортивная сцена дисциплины остается нестабильной, разработчики отказались от проведения Fortnite World Cup, а освещение турниров оставляет желать лучшего.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку