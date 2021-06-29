Клуб Natus Vincere представил новый логотип, дизайн формы и слоган

Клуб Natus Vincere обновил свой логотип и форму игроков.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere презентовала новое позиционирование, визуальный стиль, логотип, слоган, а также форму, разработанную совместно с техническим партнером PUMA.

У обновленной версии логотипа острые углы опоясывающей рамки. Появился также его сокращенный вариант – внутри контура одна буква N. Цвета остались прежними (желтый, черный, белый), но изменился шрифт – для клуба разработали NAVI Typeface.

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Также у NAVI появился новый слоган: "Одержи Мы" (Obsessed We). Он символизирует одержимость победой.

В том же анонсе организация сообщила, что в конце июля переедет на новую локацию в Киеве. Изменится местоположение офисных помещений и пентхаусов для игроков.

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