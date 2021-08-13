Клуб Natus Vincere представил пять самых популярных матчей состава по CS:GO в июле 2021 года

Клуб Natus Vincere представил пять самых популярных матчей состава по CS:GO в июле 2021 года

В топ-3 матчей NAVI по CS:GO в июле попал плей-офф StarLadder CIS RMR 2021.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere опубликовала у себя в Twitter статистику по самым просматриваемым матчам своей CS:GO-команды в июле 2021 года. В топ-5 по просмотрам вошли четыре противостояния в рамках IEM Cologne 2021, а также сражение с Gambit Esports на StarLadder CIS RMR 2021.

Here are the statistics of the most popular NAVI #CSGO matches in July! Just look at these numbers @EsportsCharts#navination pic.twitter.com/Lb02sgB5Aj — NAVI (@natusvincere) August 13, 2021

Ожидаемо, самым популярным в июле стал матч между NAVI и G2 Esports в гранд-финале IEM Cologne 2021, который состав украинского клуба выиграл со счетом 3:0, заработав $400 тыс. На пике его смотрели свыше 843 тыс. зрителей.

На втором месте – полуфинал IEM Cologne 2021, в рамках которого "рожденные побеждать " обыграли FaZe Clan со счетом 2:0. Просмотры достигли показателя в 505 тыс.

Выбивается из общей картины лишь матч, оказавшийся на третьем месте. Однако, если учесть, что в нем сразились команды, занимающие первое и второе места в мировом рейтинге HLTV.org, то интерес и 331 тыс. зрителей на пике вполне оправданы.

В топ-5 также попали матчи группового этапа IEM Cologne 2021, в которых NAVI сразился с Astralis и Team Vitality. На пике они собрали 325 и 316 тысяч зрителей соответственно.

Данные для рейтинга были собраны аналитическим ресурсом Esports Charts.

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