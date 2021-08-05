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Клуб Natus Vincere выпустил тизер документального фильма об Александре "s1mple" Костылеве

Клуб Natus Vincere выпустил тизер документального фильма об Александре "s1mple" Костылеве

Вышел тизер полнометражного документального фильма об Александре "s1mple" Костылеве.

4 августа исполнилось пять лет с момента вступления Александра "s1mple" Костылева в киберспортивный клуб Natus Vincere. В честь этого события организация анонсировала полнометражный документальный фильм об игроке в CS:GO. Тизер картины под названием S1MPLE FORMULA вышел на YouTube-канале NAVI CS:GO.

Сам фильм планируют выпустить уже в августе. В описании ролика указано следующее:

"Первый полнометражный документальный фильм о s1mple на нашем YouTube уже в этом августе! Смотри бесплатно, потому что следующую часть мы планируем продать Netflix. А там платная подписка".

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