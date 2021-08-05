Клуб Natus Vincere выпустил тизер документального фильма об Александре "s1mple" Костылеве

Вышел тизер полнометражного документального фильма об Александре "s1mple" Костылеве.

4 августа исполнилось пять лет с момента вступления Александра "s1mple" Костылева в киберспортивный клуб Natus Vincere. В честь этого события организация анонсировала полнометражный документальный фильм об игроке в CS:GO. Тизер картины под названием S1MPLE FORMULA вышел на YouTube-канале NAVI CS:GO.

Сам фильм планируют выпустить уже в августе. В описании ролика указано следующее:

"Первый полнометражный документальный фильм о s1mple на нашем YouTube уже в этом августе! Смотри бесплатно, потому что следующую часть мы планируем продать Netflix. А там платная подписка".

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