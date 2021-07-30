Клуб Natus Vincere занял первое место по заработанным призовым за первые семь месяцев 2021 года

За первые семь месяцев 2021 года клуб Natus Vincere заработал свыше $1,67 млн призовых.
Портал Esports Earnings ведет статистику по заработанным/разыгранным призовым на профессиональных турнирах по популярным киберспортивным дисциплинам. На нем доступны рейтинги игр, команд, клубов, игроков, стран и событий.
Ранее мы рассматривали топ мировых киберспортивных клубов, которые выиграли больше всего призовых за все время. В этот раз предлагаем ознакомиться с топ-5 организаций, игроки которых, по данным Esports Earnings, заработали больше всего призовых за первые семь месяцев 2021 года.
1 место. Natus Vincere
С января по июль 2021 года украинский клуб заработал свыше $1,67 млн призовых на 26 турнирах. От этой суммы около $1,3 млн выиграл состав NAVI по CS:GO. Последним крупным достижением команды стала победа на IEM Cologne 2021, за которую она получила $400 тыс.
2 место. Susquehanna Soniqs
Клуб из США за прошедшие семь месяцев заработал $1,42 млн призовых на 16 турнирах, из которых $1,38 млн выиграл коллектив по PUBG. Самым крупным достижением состава стала победа на PUBG Global Invitational.S 2021, наградой за которую стала сумма в $1 296 189.
3 место. Team Liquid
За рассматриваемый период игроки клуба заработали $1,33 млн на 80 турнирах. Среди последних крупных выигрышей его составов отметим награду за второе место на чемпионате Six Invitational 2021 по Tom Clancy's Rainbow Six Siege, которая составила $450 тыс.
4 место. Gambit Esports
Российский клуб в первом полугодии 2020-го показал впечатляющие результаты. Его игроки заработали свыше $1,24 млн на 32 турнирах. Больше $1 млн выиграла команда по CS:GO. Последним из ее крупных достижений стала победа на BLAST Premier: Spring Finals 2021, которая принесла $225 тыс. призовых.
5 место. Ninjas in Pyjamas
Шведская организация за семь месяцев заработала свыше $1,2 млн призовых. Примечательно, что $1 млн игроки состава по Tom Clancy's Rainbow Six Siege получили за победу на чемпионате Six Invitational 2021.