Клуб Natus Vincere занял первое место по заработанным призовым за первые семь месяцев 2021 года

Клуб Natus Vincere занял первое место по заработанным призовым за первые семь месяцев 2021 года

За первые семь месяцев 2021 года клуб Natus Vincere заработал свыше $1,67 млн призовых.

Портал Esports Earnings ведет статистику по заработанным/разыгранным призовым на профессиональных турнирах по популярным киберспортивным дисциплинам. На нем доступны рейтинги игр, команд, клубов, игроков, стран и событий.

Ранее мы рассматривали топ мировых киберспортивных клубов, которые выиграли больше всего призовых за все время. В этот раз предлагаем ознакомиться с топ-5 организаций, игроки которых, по данным Esports Earnings, заработали больше всего призовых за первые семь месяцев 2021 года.

1 место. Natus Vincere

С января по июль 2021 года украинский клуб заработал свыше $1,67 млн призовых на 26 турнирах. От этой суммы около $1,3 млн выиграл состав NAVI по CS:GO. Последним крупным достижением команды стала победа на IEM Cologne 2021, за которую она получила $400 тыс.

2 место. Susquehanna Soniqs

Клуб из США за прошедшие семь месяцев заработал $1,42 млн призовых на 16 турнирах, из которых $1,38 млн выиграл коллектив по PUBG. Самым крупным достижением состава стала победа на PUBG Global Invitational.S 2021, наградой за которую стала сумма в $1 296 189.

3 место. Team Liquid

За рассматриваемый период игроки клуба заработали $1,33 млн на 80 турнирах. Среди последних крупных выигрышей его составов отметим награду за второе место на чемпионате Six Invitational 2021 по Tom Clancy's Rainbow Six Siege, которая составила $450 тыс.

4 место. Gambit Esports

Российский клуб в первом полугодии 2020-го показал впечатляющие результаты. Его игроки заработали свыше $1,24 млн на 32 турнирах. Больше $1 млн выиграла команда по CS:GO. Последним из ее крупных достижений стала победа на BLAST Premier: Spring Finals 2021, которая принесла $225 тыс. призовых.

5 место. Ninjas in Pyjamas

Шведская организация за семь месяцев заработала свыше $1,2 млн призовых. Примечательно, что $1 млн игроки состава по Tom Clancy's Rainbow Six Siege получили за победу на чемпионате Six Invitational 2021.

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