Коллектив Gambit Esports стал топ-1 по винрейту на картах в CS:GO по итогам первой половины 2021 года

Коллектив Gambit Esports стал топ-1 по винрейту на картах в CS:GO по итогам первой половины 2021 года

Показатель побед команды Gambit Esports на картах в CS:GO за первую половину 2021 года составил 66,2%.

Портал HLTV.org поделился статистикой, согласно которой команда Gambit Esports стала лучшей по процентам побед на картах в CS:GO по итогам первой половины 2021 года. Ее показатель винрейта за этот период достиг 66,2%.

Второе место с показателем в 62,4% занял коллектив Natus Vincere. Третьим в рейтинге значится Heroic, его винрейт на картах равен 58,3%. G2 Esports занимает пятую позицию, состав одержал победу на 55,9% карт. Замыкает топ-5 mousesports с показателем в 53,1%.

Портал HLTV.org уже подбил и другие итоги первого полугодия в CS:GO. Лучшим игроком этого периода был признан Александр "s1mple" Костылев из команды Natus Vincere, а снайпером – капитан Virtus.pro Джами "Jame" Али.

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