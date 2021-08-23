Коллектив с украинским игроком занял третье место на VCT 2021 EMEA Stage 3 Challengers Playoffs по Valorant

Коллектив с украинским игроком занял третье место на VCT 2021 EMEA Stage 3 Challengers Playoffs по Valorant

Итоги турнира VCT 2021 EMEA Stage 3 Challengers Playoffs по Valorant.

Победителем турнира VALORANT Champions Tour 2021: EMEA Stage 3 Challengers Playoffs стал коллектив Gambit Esports. Он заработал €32,5 тыс. Второе место досталось SuperMassive Blaze, который получил €15,5 тыс.

Команда Acend, за которую играет украинец Владислав "Kiles" Швец, заняла третье место на турнире. Ее награда составила €10 тыс. Четвертое место и €7,5 тыс. достались G2 Esports. Также все четыре команды квалифицировались на VCT 2021 Stage 3 Masters – Berlin.

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VCT 2021 EMEA Stage 3 Challengers Playoffs по Valorant проходил 2–22 августа. Его общий фонд составил €85,5 тыс.

На событии также выступили еще две команды с украинскими игроками. Состав Natus Vincere, в который входит Владислав "arch" Свистов, и FunPlus Phoenix, за который выступает Кирилл "ANGE1" Карасев, заняли 9–12 места. Они получили по €1,5 тыс.

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