Команда HellRaisers обыграла NAVI и прошла в финал верхней сетки региональной квалификации к TI 10 по Dota 2

Команда HellRaisers обыграла NAVI и прошла в финал верхней сетки региональной квалификации к TI 10 по Dota 2

В финале верхней сетки восточноевропейской квалификации к The International 10 по Dota 2 встретятся коллективы HellRaisers и Team Spirit.

24 июня, во второй день квалификации на The International 10 по Dota 2 для команд из стран Восточной Европы, определились финалисты верхней сетки турнира. Коллектив HellRaisers обыграл Natus Vincere со счетом 2:1, а Team Spirit разгромил PuckChamp со счетом 2:0.

Сражение за выход в гранд-финал между HellRaisers и Team Spirit стартует 25 июня в 17:00 по Киеву.

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Игроки команд успели обменяться колкостями в медиа. Илья "lil me alone" Ильюк в интервью на стриме Александра "Nix" Левина заявил, что, по его мнению, участники Team Spirit немного "зазвездились" и нужно их "на место поставить".

После матча с PuckChamp в интервью студии RuHub Мирослав "Miroslaw" Колпаков прокомментировал слова Ильи. Мирослав сказал, что ему все равно и отметил: "Он уже старый человек, его нельзя обижать".

Команда NAVI свой следующий матч в рамках события сыграет против Team Empire. Он стартует уже 25 июня в 11:00. Результаты противостояния определят, которая из команд покинет турнир.

Восточноевропейская квалификация на The International 10 завершится 26 июня.

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