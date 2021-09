Команда HellRaisers продолжит выступление на Dota 2 Champions League 2021 Season 3 без lil me alone

За HellRaisers на Dota 2 Champions League 2021 Season 3 сыграет Мирлан "Le don" Кожомбаев.

Клуб HellRaisers сообщил у себя в соцсетях, что оставшиеся матчи на турнире Dota 2 Champions League 2021 Season 3 его команда сыграет без украинского киберспортсмена Ильи "lil me alone" Ильюка. Он пропустит состязание по семейным обстоятельствам.

Вместо lil me alone к коллективу присоединился кыргызский игрок Мирлан "Le don" Кожомбаев, который ранее принимал участие в квалификации на ESL One Fall 2021 в составе стака HellRaisers x ESCKG.

С временным саппортом HellRaisers выиграл матч против Spider Pigzs на Dota 2 Champions League 2021 Season 3. Встреча проходила 31 августа. Сейчас на счету команды две победы и три поражения. На групповом этапе ей предстоит принять участие еще в четырех матчах.

Турнир проходит с 14 августа по 15 сентября. На нем разыгрывают $50 тыс.

